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الرئيسية | خارج الحدود | "كورونا" في إسبانيا .. 514 وفاة الليلة الماضية

"كورونا" في إسبانيا .. 514 وفاة الليلة الماضية

"كورونا" في إسبانيا .. 514 وفاة الليلة الماضية
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:21

قالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد سجل قفزة ببلوغ 39673 حالة؛ بعدما كان 33089 أمس الاثنين.

وأضافت الوزارة نفسها، بخصوص الوضعية الوبائية في المملكة الإيبيرية، أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض ارتفع الليلة الماضية إلى 2696 حالة وفاة من 2182 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بيضاوي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:36
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون
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2 - adnan الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:43
نطالب الدولة باجراء المزيد من التحاليل في كل مدينة راه هناك قنابل موقوتة كتنشر الفيروس و هما ما عارفينش راه اسبانيا كدير 5000 تحليلة فاليوم و حنا ياله 800 فقط ملي دخل هاد الوفاء لبلادنا اله يحفظ و يرفع علينا هاد البلاء قبل ما توقع الكارثة العظمى و حنا مستفيات دياولنا ما قادينش عليها
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