"كورونا" في إسبانيا .. 514 وفاة الليلة الماضية

هسبريس ـ مُتابعة

قالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد سجل قفزة ببلوغ 39673 حالة؛ بعدما كان 33089 أمس الاثنين.

وأضافت الوزارة نفسها، بخصوص الوضعية الوبائية في المملكة الإيبيرية، أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض ارتفع الليلة الماضية إلى 2696 حالة وفاة من 2182 حالة.