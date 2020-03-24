بلجيكا تسجل 34 وفاة بـ"كورونا " خلال 24 ساعة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت اللجنة الفيدرالية الخاصة بتتبع تطور وباء فيروس كورونا المستجد، خلال ندوتها الصحفية اليوم الثلاثاء، أن بلجيكا سجلت 34 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" في ظرف 24 ساعة، ما يرفع عدد الموتى إلى 122 منذ بدء تفشي الوباء.

وأحصى الخبراء الفيدراليون خلال هذه الندوة 526 حالة عدوى جديدة، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 4269.

وأشاروا، أيضا، إلى أن 1859 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات، أي بارتفاع قدره 256 شخصا في ظرف 24 ساعة، من بينهم 381 يخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنوا أنه، ومنذ 13 مارس الجاري، تمكن 410 شخصا من مغادرة المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

وأوضح الخبراء أن 4 بالمائة من حالات العدوى، أي 170 شخصا، يشتغلون في القطاع الصحي.

وشددوا على ضرورة احترام تدابير الحجر الصحي والامتثال لقواعد المسافة الاجتماعية، التي يدعو إليها مجلس الأمن القومي، من أجل الحد من انتشار الفيروس.