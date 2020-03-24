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الرئيسية | خارج الحدود | 41 إصابة جديدة بكورونا بين أفراد الجيش الأمريكي

41 إصابة جديدة بكورونا بين أفراد الجيش الأمريكي

41 إصابة جديدة بكورونا بين أفراد الجيش الأمريكي
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:00

كشف البنتاغون تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين عناصر الجيش الأميركي.

وارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس وسط أفراد الجيش الأمريكي إلى 174 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - yassine الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:05
ماشفنت من هاد الجيش غير النحس و الشر... لا حول و لا قوة الا بالله... القوي هو الله.
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101
2 - صابر على البلاء الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:12
سبحان مبدل الاحوال الذي يعز من يشاء و يذل من يشاء .
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38
3 - omar الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:17
فقط الجنود هنالك شيئ ما ليس في طبيعته
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18
4 - سعيد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:20
قد يكون كورونا جند من جنود الله ندعو الله أن يحفظنا ويرفع عنا البلاء يارابي نسألك العفو والعافية يارابي وندعوك يارابي باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن ترفع عنا البلاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
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50
5 - ام نزار الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:20
اللهم لا شماته بس هذا الجيش على الأضرار المادية و الجسدية و النفسية و ..و ... و ..التي ألحقها بكثير من البلدان العربية يستاهل و الله ياخذ حق الأبرياء ضحايا هذا الجيش .
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27
6 - عبد الحكيم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:20
الجيش الامريكي ارتكب أكثر من مجزرة في حق شعوب عربية مسلمة والان أتى الدور عليهم فليدوقوا طعم عداب الدنيا قبل الاخرة.
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36
7 - مغربية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:21
لا الاه الا الله القوي العظيم.
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35
8 - والله غالب على أمره الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:22
جند من جنودوالله لا يرى بالعين المجرد قهر أعداء الله تطةالقادم أعظم اللهم جعل على هذا الفيروس كنغف ينخر رقابهم
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21
9 - محمد الزموري الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:24
هذا الفيروس الغير المرءي هو أقوى جيش في العالم لحد الآن ما لم يستثي لا قوي ولا ضعيف لا غني ولا فقير وحتى الآن لم يكتشف أي سلاح لردعه والقضاء عليه اللهم ياقوي يا جبار ارفع عنا هذا الوباء ياحي يا قيوم.
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37
10 - المراكشي1 الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:28
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين،وحسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
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3
11 - Said الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:35
الجيش اختبر هد الفيروز في اليمن
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-1
12 - لمن الملك اليوم ؟ الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:37
أما آن الآوان لنعي و نتفكر في خلق الله !؟ العالم كله يئن تحت رحمة مخلوق مجهري لايرى بالعين المجردة حتى ، و هزم كل الأسلحة التي بواسطتها يظن الإنسان أنه في مأمن من أعداءه، و أضحت تكنولوجيات الطب التي توصلوا إليها عاجزة على الحد حتى من انتشار هذا الجندي الخفي الذي أوقف العجلات برمتها فأصبحت المدن الكبيرة المشهورة التي كانت بالأمس القريب تعج بالزوار و غير الزوار خالية كأن لم تغنى بالأمس ، بإستتناء أصوات سيارات الإسعاف التي أضحت سيدة الموقف ، قال الله تعالى : 《وما أوتيتم من العلم إلا قليلا》
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4
13 - lhadi الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:39
ندعو الله أن يشفي جميع المسلمين
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4
14 - mmm1962 الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:39
les soldats USA disent qui s est le plus forts que nous au monde. ils ont oublié qu Allah est plus puissant qu eux et voilà le résultat final
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0
15 - بن مرزوك الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:50
وما يعلم جنود ربك إلا هو الآية
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5
16 - المصطفى بهلول صاحب روئية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:57
الجيش امركي سفاك دماء المسلمين بخصوص فلسطين
المحتلة اللهم انصر ذينك وانصر احبابك من يوحبونك يا الله
لا إله إلا الله ومحمد رسول
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