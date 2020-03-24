24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/03/2020
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:23
|13:39
|17:03
|19:46
|21:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مبادرة تحمي المشردين من "كورونا" بمدينة تزنيت
- وزارة التربية تطلق "خدمة تشاركية" للتواصل المباشر
- مصحات خاصة تتجند لمواجهة "كورونا" بمراكش
- نجل برلماني يطلق النار على قطيع أغنام بالبراشوة
- الجيش في أحياء مراكش
إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي (5.00)
- باحث مغربي يتوقع مليار إصابة بكورونا بالعالم بحلول شهر ماي - (263)
- عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 143 - (227)
- "مكتب الكهرماء" ينفي خبر تعليق استخلاص الفواتير - (147)
- مسيرات كسر الحجر الصحي .. صدمات سلفيين والتخفي وراء الدين - (145)
- أعوان السلطة في زمن "كورونا".. جيش يُبقي المغاربة في البيوت - (117)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
41 إصابة جديدة بكورونا بين أفراد الجيش الأمريكي
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:00
كشف البنتاغون تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين عناصر الجيش الأميركي.
وارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس وسط أفراد الجيش الأمريكي إلى 174 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - yassine الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:05
ماشفنت من هاد الجيش غير النحس و الشر... لا حول و لا قوة الا بالله... القوي هو الله.
تعليق غير لائق
101
2 - صابر على البلاء الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:12
سبحان مبدل الاحوال الذي يعز من يشاء و يذل من يشاء .
4 - سعيد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:20
قد يكون كورونا جند من جنود الله ندعو الله أن يحفظنا ويرفع عنا البلاء يارابي نسألك العفو والعافية يارابي وندعوك يارابي باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن ترفع عنا البلاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
5 - ام نزار الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:20
اللهم لا شماته بس هذا الجيش على الأضرار المادية و الجسدية و النفسية و ..و ... و ..التي ألحقها بكثير من البلدان العربية يستاهل و الله ياخذ حق الأبرياء ضحايا هذا الجيش .
6 - عبد الحكيم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:20
الجيش الامريكي ارتكب أكثر من مجزرة في حق شعوب عربية مسلمة والان أتى الدور عليهم فليدوقوا طعم عداب الدنيا قبل الاخرة.
8 - والله غالب على أمره الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:22
جند من جنودوالله لا يرى بالعين المجرد قهر أعداء الله تطةالقادم أعظم اللهم جعل على هذا الفيروس كنغف ينخر رقابهم
9 - محمد الزموري الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:24
هذا الفيروس الغير المرءي هو أقوى جيش في العالم لحد الآن ما لم يستثي لا قوي ولا ضعيف لا غني ولا فقير وحتى الآن لم يكتشف أي سلاح لردعه والقضاء عليه اللهم ياقوي يا جبار ارفع عنا هذا الوباء ياحي يا قيوم.
10 - المراكشي1 الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:28
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين،وحسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
12 - لمن الملك اليوم ؟ الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:37
أما آن الآوان لنعي و نتفكر في خلق الله !؟ العالم كله يئن تحت رحمة مخلوق مجهري لايرى بالعين المجردة حتى ، و هزم كل الأسلحة التي بواسطتها يظن الإنسان أنه في مأمن من أعداءه، و أضحت تكنولوجيات الطب التي توصلوا إليها عاجزة على الحد حتى من انتشار هذا الجندي الخفي الذي أوقف العجلات برمتها فأصبحت المدن الكبيرة المشهورة التي كانت بالأمس القريب تعج بالزوار و غير الزوار خالية كأن لم تغنى بالأمس ، بإستتناء أصوات سيارات الإسعاف التي أضحت سيدة الموقف ، قال الله تعالى : 《وما أوتيتم من العلم إلا قليلا》
14 - mmm1962 الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:39
les soldats USA disent qui s est le plus forts que nous au monde. ils ont oublié qu Allah est plus puissant qu eux et voilà le résultat final
16 - المصطفى بهلول صاحب روئية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:57
الجيش امركي سفاك دماء المسلمين بخصوص فلسطين
المحتلة اللهم انصر ذينك وانصر احبابك من يوحبونك يا الله
لا إله إلا الله ومحمد رسول
المحتلة اللهم انصر ذينك وانصر احبابك من يوحبونك يا الله
لا إله إلا الله ومحمد رسول
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16