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كُتّاب وآراء
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ترامب يبدي تخوفه من التأثيرات الاقتصادية لكورونا
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:25
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اليوم الثلاثاء مخاوفه بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا وقال إن الأمريكيين سيتخذون احتياطات لتجنب العدوى عندما يعودون للعمل.
وقال ترامب على تويتر "شعبنا يريد العودة إلى العمل .. سيمارسون التباعد الاجتماعي وكل شيء آخر، وستتم متابعة كبار السن من خلال إجراءات وقائية وبكل حب. نستطيع أن نفعل شيئين معا. العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ (بأي شكل من الأشكال) من المشكلة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - lahcen الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:35
ترامب يهمه المال أكثر من رأس المال الذي هو الشعب ، الشعب الأمريكي أخطأ عندما صوت الوحش ترامب
تعليق غير لائق
139
3 - محمد الصحراوي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:49
هذا النوع من الرأساء عاه على العالم.من الاحسن يسكت حتى تنتهي الصلاحية اديالوا.وجوده رئيسا لأمريكا سيتسبب في كوارت. ولايفقه شيئا في السياسة.
4 - من الخميسات الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:51
ترمب يخشى من انهيار الاقتصاد الامريكي من آلتوقف عن العمال
الصين هربات عليك بزاف اسي ترمب راه الاقتصاد الصيني ما خصره في شهرياً سيدركوه في اسبوع نهيات الحقبة الامريكية والهيمانة الامركية على الضعفاء بنهضة الصين
الصين هربات عليك بزاف اسي ترمب راه الاقتصاد الصيني ما خصره في شهرياً سيدركوه في اسبوع نهيات الحقبة الامريكية والهيمانة الامركية على الضعفاء بنهضة الصين
5 - الغول محمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:55
إن الله يمهل ولا يهمل إن الله هو القوي العزيز والله مع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويحفظ بلدنا المغرب من كل مكروه والمطلوب دائما وابدا من جميع ألمواطنين المغاربة الأمثال إلى الحجر الصحي المعمول به؛ والبقاء في المنازل احسن وقاية
6 - Hassan الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:55
ترامب بزناس وقمار هادشي لي كيفهم فيه
شي حاجة خرا الله يجيب
شي حاجة خرا الله يجيب
7 - يوسف بن طاطة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:56
أعتقد أن غالبية الأمريكيين يودون الإطاحة بترامب من سدة الحكم..
8 - أستاذ الاجتماعيات الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:57
كان يستهزئ بالفيروس و بالصينيين، و كان يصفه بـ"الفيروس الصيني"، و كان يسخر من الصعوبات التي واجهتها الصين في حربها مع الفيروس القاتل، على أساس أن أمريكا لديها من الإمكانيات المادية و الطبية و العلمية، ما يكفي للقضاء على الفيروس إذا دخل التراب الأمريكي، و أن الخسائر ستكون محدودة.
ها هو اليوم ينظر بعين الصدمة لنجاح الصين في مواجهة "الشيطان المجهري"، و بعين الهلع لما أصاب بلاده، ليس خوفا على أرواح الأمريكيين، الذين بدأ الفيروس يحصد العشرات من أرواحهم كل يوم، و يصاب بالعدواه عشرات الألاف.
الأمريكيون بعد الإنتهاء من مواجهة الفيروس لن يرحمو ترامب، و لن يصوتوا له مرة أخرى.
ها هو اليوم ينظر بعين الصدمة لنجاح الصين في مواجهة "الشيطان المجهري"، و بعين الهلع لما أصاب بلاده، ليس خوفا على أرواح الأمريكيين، الذين بدأ الفيروس يحصد العشرات من أرواحهم كل يوم، و يصاب بالعدواه عشرات الألاف.
الأمريكيون بعد الإنتهاء من مواجهة الفيروس لن يرحمو ترامب، و لن يصوتوا له مرة أخرى.
9 - أيوب الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:58
دولار ترامب هذا لا يهمه سوى الدولار يحشر الحسابات الاقتصادية في كل شيء.. نتمنى أن يدمر الإنسانية في خطابه يوما ما...
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