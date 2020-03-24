ترامب يبدي تخوفه من التأثيرات الاقتصادية لكورونا

هسبريس - رويترز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اليوم الثلاثاء مخاوفه بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا وقال إن الأمريكيين سيتخذون احتياطات لتجنب العدوى عندما يعودون للعمل.

وقال ترامب على تويتر "شعبنا يريد العودة إلى العمل .. سيمارسون التباعد الاجتماعي وكل شيء آخر، وستتم متابعة كبار السن من خلال إجراءات وقائية وبكل حب. نستطيع أن نفعل شيئين معا. العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ (بأي شكل من الأشكال) من المشكلة".