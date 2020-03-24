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الرئيسية | خارج الحدود | وباء كورونا يحصد أرواح 422 ضحية ببريطانيا

وباء كورونا يحصد أرواح 422 ضحية ببريطانيا

وباء كورونا يحصد أرواح 422 ضحية ببريطانيا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 17:02

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، مساء اليوم، تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 422 شخصا.

ووفق المصادر ذاتها، ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 8077 حالة ببريطانيا.

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