وباء كورونا يحصد أرواح 422 ضحية ببريطانيا

هسبريس - متابعة

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، مساء اليوم، تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 422 شخصا.

ووفق المصادر ذاتها، ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 8077 حالة ببريطانيا.