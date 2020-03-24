24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/03/2020
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:23
|13:39
|17:03
|19:46
|21:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مبادرة تحمي المشردين من "كورونا" بمدينة تزنيت
- وزارة التربية تطلق "خدمة تشاركية" للتواصل المباشر
- مصحات خاصة تتجند لمواجهة "كورونا" بمراكش
- نجل برلماني يطلق النار على قطيع أغنام بالبراشوة
- الجيش في أحياء مراكش
إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي (5.00)
- عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 143 - (227)
- "مكتب الكهرماء" ينفي خبر تعليق استخلاص الفواتير - (147)
- مسيرات كسر الحجر الصحي .. صدمات سلفيين والتخفي وراء الدين - (146)
- أعوان السلطة في زمن "كورونا".. جيش يُبقي المغاربة في البيوت - (117)
- بحث بيضاويين عن "رخصة التنقل" يخرق حالة الطوارئ الصحية - (116)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
عدد وفيات كورونا يصل إلى 19 شخصاً بالجزائر
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 17:10
أوردت مصادر إعلامية متطابقة أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر ارتفع إلى 19 شخصاً.
وبحسب المصادر عينها، تم تسجيل 34 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 264 حالة في الجارة الشرقية للمملكة.