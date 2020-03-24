عدد وفيات كورونا يصل إلى 19 شخصاً بالجزائر

هسبريس - متابعة

أوردت مصادر إعلامية متطابقة أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر ارتفع إلى 19 شخصاً.

وبحسب المصادر عينها، تم تسجيل 34 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 264 حالة في الجارة الشرقية للمملكة.