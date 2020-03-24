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الرئيسية | خارج الحدود | 25 وفاة و2187 حالة إصابة بكورونا في كندا

25 وفاة و2187 حالة إصابة بكورونا في كندا

25 وفاة و2187 حالة إصابة بكورونا في كندا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:00

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في كندا إلى 25 شخصا.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 2187 حالة في كندا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Amnay الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:19
اخبرونا عن مجموع الحالات وتفاصيلها بالمغرب أولا. الأولوية هنا لما يقع في وطننا العزيز. شكرا.
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2 - ادم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:36
الله يحضر السلامة اللهم ألطف يارب الله يحفظ الجميع
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3 - مغربية كندية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:18
الله يلطف بنا و يشفي المرضى يارب, امس اصدرت الحظر وممنوع اي اثنان يخرجو بنفس الوقت الا باستثناءات و غرامة 1000 دولار لاي مخالف و السجن لمن يتعنت
بعض الناس لا تزال في دار غفلون و التوعية بخطر الوباء قليلة بزاف لازم المزيد من التوعية
عاشت كندا وعاش الشعب الكندي وابقاو فديوركم ما تخرجوش
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