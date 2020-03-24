24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/03/2020
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:23
|13:39
|17:03
|19:46
|21:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مبادرة تحمي المشردين من "كورونا" بمدينة تزنيت
- وزارة التربية تطلق "خدمة تشاركية" للتواصل المباشر
- مصحات خاصة تتجند لمواجهة "كورونا" بمراكش
- "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين
- نجل برلماني يطلق النار على قطيع أغنام بالبراشوة
إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي (5.00)
- "الداخلية" تعتزم اعتماد وثيقة خروج إلكترونية لتفادي مشاكل التطبيق - (248)
- المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 170 - (247)
- مسيرات كسر الحجر الصحي .. صدمات سلفيين والتخفي وراء الدين - (147)
- "مكتب الكهرماء" ينفي خبر تعليق استخلاص الفواتير - (147)
- أعوان السلطة في زمن "كورونا".. جيش يُبقي المغاربة في البيوت - (124)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
25 وفاة و2187 حالة إصابة بكورونا في كندا
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:00
ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في كندا إلى 25 شخصا.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 2187 حالة في كندا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Amnay الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:19
اخبرونا عن مجموع الحالات وتفاصيلها بالمغرب أولا. الأولوية هنا لما يقع في وطننا العزيز. شكرا.
2 - ادم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:36
الله يحضر السلامة اللهم ألطف يارب الله يحفظ الجميع
3 - مغربية كندية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:18
الله يلطف بنا و يشفي المرضى يارب, امس اصدرت الحظر وممنوع اي اثنان يخرجو بنفس الوقت الا باستثناءات و غرامة 1000 دولار لاي مخالف و السجن لمن يتعنت
بعض الناس لا تزال في دار غفلون و التوعية بخطر الوباء قليلة بزاف لازم المزيد من التوعية
عاشت كندا وعاش الشعب الكندي وابقاو فديوركم ما تخرجوش
بعض الناس لا تزال في دار غفلون و التوعية بخطر الوباء قليلة بزاف لازم المزيد من التوعية
عاشت كندا وعاش الشعب الكندي وابقاو فديوركم ما تخرجوش
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3