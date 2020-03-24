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الرئيسية | خارج الحدود | سويسرا تنظم رحلات جوية لإرجاع 15 ألف شخص

سويسرا تنظم رحلات جوية لإرجاع 15 ألف شخص

سويسرا تنظم رحلات جوية لإرجاع 15 ألف شخص
الغالي محمد الرشاشدة من زوريخ
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:03

تشرف وزارة الخارجية السويسرية على تنظيم ثلاث رحلات في الأسبوع، من أجل إعادة حوالي 15000 سائح سويسري إلى موطنهم، بعدما كانوا عالقين بالخارج.

وأكد هانس بيتر لينز، مسؤول بوزارة الخارجية السويسرية، أن "الوزارة نظمت خلال الأسبوع المنصرم ثلاث رحلات جوية، لإعادة السياح السويسريين العالقين في كل من بيرو وكولومبيا وكوستاريكا"، مضيفا أن "الوزارة ستنظم رحلات أخرى إلى جميع القارات، من أجل إرجاع مواطنيها إلى أرض الوطن، بعد إغلاق العالم لحدوده وفرض حالة الطوارئ تفادياً لانتشار وباء كورونا".

وشدد لينز، خلال مؤتمر صحفي في برن، على أن "الوزارة سترفع من وتيرة الرحلات الجوية إلى مختلف دول العالم حيث يتواجد السويسريّون، بما في ذلك المناطق النائية"، موردا أن "هذه الرحلات الجوية تمثّل أكبر عملية إعادة إلى الوطن في تاريخ سويسرا الحديث".

وبهدف تسهيل عملية العودة، أنشأت الوزارة الوصية تطبيقا إلكترونيا، وطالبت جميع المسافرين السويسريين والمقيمين بالخارج بضرورة التسجيل فيه، من خلال تحديد أسمائهم وعناوين إقامتهم وأرقام هواتفهم.

وشددت الحكومة على جميع المسافرين السويسريين بضرورة العودة إلى بلدهم الأصلي في أقرب الآجال الممكنة، بسبب المشاكل الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وما خلفه من إغلاق للحدود بين الدول، مؤكّدة في الوقت ذاته أن "الأسبقية في عودة المواطنين السويسريين إلى وطنهم ستعطى للسياح العالقين في مختلف دول المعمورة، ثم في مرحلة لاحقة للمواطنين السويسريين المقيمين في الخارج".

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1 - حمدان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:27
هدا المقال لمدا لن يرسل لوزير الخرجية حتى ياخد عبرة ويتم ترحيل جميع المواطنين والمقيمين بالمغرب العالقين سواء في تركيا فرنسا اسبانيا وووو. .ويضعهم في الحجز الصحي كباقي الدول. لمدا هدا الصندوق التضامني الكوروني. ادن؟؟؟؟؟؟؟
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