عاهل السعودية يرأس قمة افتراضية لزعماء العشرين

هسبريس - رويترز

أفاد بيان اليوم الثلاثاء أن العاهل السعودي الملك سلمان سيرأس اجتماعا استثنائيا افتراضيا لقادة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى يوم 26 مارس الجاري للمضي قدما "في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي".

كانت المملكة، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، قد دعت الأسبوع الماضي الزعماء للتحاور عبر مؤتمر فيديو في ظل الانتقادات بأن المجموعة تقاعست في استجابتها للأزمة العالمية.