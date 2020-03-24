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الرئيسية | خارج الحدود | عاهل السعودية يرأس قمة افتراضية لزعماء العشرين

عاهل السعودية يرأس قمة افتراضية لزعماء العشرين

عاهل السعودية يرأس قمة افتراضية لزعماء العشرين
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:28

أفاد بيان اليوم الثلاثاء أن العاهل السعودي الملك سلمان سيرأس اجتماعا استثنائيا افتراضيا لقادة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى يوم 26 مارس الجاري للمضي قدما "في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي".

كانت المملكة، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، قد دعت الأسبوع الماضي الزعماء للتحاور عبر مؤتمر فيديو في ظل الانتقادات بأن المجموعة تقاعست في استجابتها للأزمة العالمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد الزموري الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:58
زعيم العالم في هذه الآونة هو كورونا اللهم إذا كان هناك إكتشاف لقاح أو دواء ناجع لهذا الزعيم وصاحب براءة اختراعه يقترح مقابل المادي غليظ وما على اصحاب الشكارة إلا أن يدفعوا ونتمنى ذلك
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