24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/03/2020
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:23
|13:39
|17:03
|19:46
|21:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مبادرة تحمي المشردين من "كورونا" بمدينة تزنيت
- "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين
- مركز حقوقي يتضامن مع أسر معوزة في سوس
- إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي
- دعوات إلى تشكيل لجان جهوية لدعم "أطباء العام"
إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي (5.00)
"كورونا" يعمق عجز مخزون الدم .. وبنعجيبة يناشد المغاربة بالتبرع (5.00)
وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)
- "الداخلية" تعتزم اعتماد وثيقة خروج إلكترونية لتفادي مشاكل التطبيق - (284)
- المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 170 - (261)
- أعوان السلطة في زمن "كورونا".. جيش يُبقي المغاربة في البيوت - (124)
- هذه كيفية نيل تعويضات التوقف المؤقت عن العمل بسبب "كورونا" - (116)
- هل تتعارض "حالة الطوارئ" مع التزام دول العالم بحقوق الإنسان؟ - (110)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
عاهل السعودية يرأس قمة افتراضية لزعماء العشرين
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:28
أفاد بيان اليوم الثلاثاء أن العاهل السعودي الملك سلمان سيرأس اجتماعا استثنائيا افتراضيا لقادة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى يوم 26 مارس الجاري للمضي قدما "في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي".
كانت المملكة، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، قد دعت الأسبوع الماضي الزعماء للتحاور عبر مؤتمر فيديو في ظل الانتقادات بأن المجموعة تقاعست في استجابتها للأزمة العالمية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - محمد الزموري الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:58
زعيم العالم في هذه الآونة هو كورونا اللهم إذا كان هناك إكتشاف لقاح أو دواء ناجع لهذا الزعيم وصاحب براءة اختراعه يقترح مقابل المادي غليظ وما على اصحاب الشكارة إلا أن يدفعوا ونتمنى ذلك
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1