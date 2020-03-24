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تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في ليبيا
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:41
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
ولم يعلن المركز عن هوية الشخص الذي أثبتت الفحوصات المخبرية إصابته بفيروس كورونا.