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كُتّاب وآراء
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البيت الأبيض: إجراء 370 ألف فحص طبي لكورونا
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:19
أفاد البيت الأبيض بأنه كل من غادر مدينة نيويورك خلال الأيام الماضية عليه أن يضع نفسه قيد العزل الصحي لمدة 14 يوما.
وتابع البيت الأبيض بأنه "تم إجراء 370 ألف فحص طبي لفيروس كورونا حتى الآن"
وفي سياق ذي صلة، قال الرئيس الأمريكي في كلمة له بشأن ملف الفيروس: "سنحاول هزيمة كورونا بحلول عيد الفصح الشهر القادم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - lala fafa الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:38
المرجو من وزارة الصحة اجراء الكثير من الاختبارات لتقويض انتشار الفيروس
2 - عيد المنعم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:39
قالها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يعني مهما لديكم من علم مهما صنعت من أسلحة الدمار الشامل إلا ويبقى نسبة جد متدنية من العلم مع قدرة الله وتعالى
3 - جميل الأمزون الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:54
أين طوماهاوك؟ أين ناقلات الطائرات،أين القنابل النووية؟ أين المارينز؟ ڤيروس لا يرى هزم البيت الأبيض والبانتاگون.أين أسلحة الدمار الشامل؟
4 - الشعبي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:54
نعم سيهزم الرئيس الامريكي وباء كورونا بالتأكيد قبل متم شهر ابريل لأنه هو الذي يعلم جيدا فعلته وليست الخفافيش هي المذنبة في إزهاق وحصد الاف الأرواح..
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