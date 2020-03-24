البيت الأبيض: إجراء 370 ألف فحص طبي لكورونا

هسبريس - متابعة

أفاد البيت الأبيض بأنه كل من غادر مدينة نيويورك خلال الأيام الماضية عليه أن يضع نفسه قيد العزل الصحي لمدة 14 يوما.

وتابع البيت الأبيض بأنه "تم إجراء 370 ألف فحص طبي لفيروس كورونا حتى الآن"

وفي سياق ذي صلة، قال الرئيس الأمريكي في كلمة له بشأن ملف الفيروس: "سنحاول هزيمة كورونا بحلول عيد الفصح الشهر القادم".