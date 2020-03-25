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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تسجل 47 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

الصين تسجل 47 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

الصين تسجل 47 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"
هسبريس - رويترز
الأربعاء 25 مارس 2020 - 02:28

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إنها سجلت انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وإن جميعها لمسافرين قادمين من الخارج.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال 24 ساعة الماضية انخفض إلى 47 حالة مقارنة بـ 78 في اليوم السابق، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في إلى 81218.

وبلغ عدد وفيات الجائحة في الصين 3281 حتى نهاية أمس بزيادة أربع حالات عن اليوم السابق.

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