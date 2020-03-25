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كُتّاب وآراء
وفاة وزير الدفاع السوداني جمال عمر إثر نوبة قلبية
أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، وفاة وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر محمد إبراهيم إثر نوبة قلبية مفاجئة.
وأفاد المتحدث باسم الجيش، في بيان، بأن وزير الدفاع الفريق جمال الدين عمر توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة في جوبا، عاصمة جنوب السودان، حيث كان ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان.
ومن المقرر أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى العاصمة الخرطوم.
وكان عمر عضوا في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
تجدر الإشارة إلى أن الفريق جمال الدين عمر أول وزير دفاع في الحكومة الانتقالية في السودان بعد عزل البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل الماضي.
وكان الراحل يشغل، منذ مارس 2017، منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وفي 23 ماي الماضي عين، بموجب مرسوم دستوري، عضوا بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيسا للجنة الأمن والدفاع.