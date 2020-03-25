السعودية تشدد إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تشديد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار "فيروس كورونا".

وقد منعت السلطات التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشر، وتقديم حظر التجول إلى الثالثة عصرا في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.