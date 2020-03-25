كورونا إيران .. 143 وفاة جديدة و2206 إصابات

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 2077، وذلك بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 27017 بعد تسجيل 2206 حالة إصابة جديدة مؤكدة.

كما أعلن المصدر نفسه أن 9625 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.