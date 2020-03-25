إصابة مؤكدة بـ"كورونا" لولي العهد في بريطانيا

هسبريس ـ مُتابعة

سجلت إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا المستجد"، اليوم الأربعاء، في صفوف العائلة الملكية البريطانية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، قد خضع لفحوصات أثبتت إصابته بـ"كوفيد 19".