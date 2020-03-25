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إصابة مؤكدة بـ"كورونا" لولي العهد في بريطانيا
الأربعاء 25 مارس 2020 - 11:55
سجلت إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا المستجد"، اليوم الأربعاء، في صفوف العائلة الملكية البريطانية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، قد خضع لفحوصات أثبتت إصابته بـ"كوفيد 19".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
2 - ندير الأربعاء 25 مارس 2020 - 12:06
هاد المرض ماتبغيهش للعدو لكن أمر الله شاء مافعل ربها بعض الامور فيها حكمة من الله وخير للضعفاء.
3 - مغربية الأربعاء 25 مارس 2020 - 12:07
ياربي السلامة ألله يشوف من حالهم وحال الجميع
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