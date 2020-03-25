24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/03/2020
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:38
|17:03
|19:46
|21:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين
- المجتمعات الحديثة وإعادة ترتيب الأولويات
- بين حالة الطوارئ الصحية والاستثناء والحصار
- تخصيص مستشفى دمنات لعلاج "فيروس كورونا"
- الأردن يوزع الخبز على المواطنين بسبب كورونا
"كورونا" يعمق عجز مخزون الدم .. وبنعجيبة يناشد المغاربة بالتبرع (5.00)
وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)
ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)
- "الداخلية" تعتزم اعتماد وثيقة خروج إلكترونية لتفادي مشاكل التطبيق - (295)
- المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 170 - (262)
- ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" - (160)
- هذه كيفية نيل تعويضات التوقف المؤقت عن العمل بسبب "كورونا" - (150)
- وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية - (120)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الوفيات بكورونا في إسبانيا تتجاوز حصيلة الصين
الأربعاء 25 مارس 2020 - 12:27
تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إسبانيا حصيلة الصين، مع تسجيل 3434 حالة، حسب أرقام نشرتها سلطات مدريد اليوم الأربعاء.
وفي ظرف 24 ساعة توفي 738 شخصاً في إسبانيا، مقابل 514 وفاةً بين يومي الاثنين والثلاثاء، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وبهذا العدد الكبير من الضحايا؛ تتواجد مملكة إسبانيا وراء إيطاليا التي تسجل العدد الأكبر من الوفيات في العالم جراء "فيروس كورونا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - بقاو في ديوركم الأربعاء 25 مارس 2020 - 12:45
ماذا يحدث لاقوى الانظمة الصحية في العالم طبيب اسباني ضهر في احدى القنوات التلفزية وهو يرتدي وزرة صنعها من كيس بلاستيكي خاص بالقمامة امام نفاذ المستلزمات الطبية باسبانيا والامر لا يختلف عن فرنسا التي تعاني نقص الاقنعة الطبية . الله يرحم الوالدين رحمة بمنظومتنا الصحية الهزيلة - بقاو في ديوركم - لا حق لكم في تعريض ابائكم وامهاتكم وبقية خلق الله للخطر . يقاو في ديوركم .
2 - مروان الأربعاء 25 مارس 2020 - 12:47
سبب ارتفاع نسبة الوفيات في اروبا عموما راجع الى شيخوخة المجتمعات الأوربية يعني ارتفاع في معدل الاعمار وكذلك انخفاض معدل الولادات اذا اروبا تدفع الان ثمن سياسة تنظيم النسل
تعليق غير لائق
-22
3 - إدريس الأربعاء 25 مارس 2020 - 12:49
والله العظيم ما فهمت شيء أهو فيروس أم شيء آخر. الله أعلم الإسبان لازموا بيوتهم أكثر من شهر ؟؟؟؟؟؟
4 - محمد من تطوان الأربعاء 25 مارس 2020 - 12:50
اللهم لطف بعبادك يالطيف وقنا شر ما قديت.
5 - ع.الحميد الأربعاء 25 مارس 2020 - 12:50
الحمد لله. لو لم يتم غلق معابر سبتة
ومليلية قبل انتشاره في الجارة الشمالية لاكان الوضع سيء في بلادنا. اينكم يا اصحاب السلع المهربة؟
قاليك التهريب المعيشي.
ومليلية قبل انتشاره في الجارة الشمالية لاكان الوضع سيء في بلادنا. اينكم يا اصحاب السلع المهربة؟
قاليك التهريب المعيشي.
6 - مهاجر عن غير طيب خاطر الأربعاء 25 مارس 2020 - 12:55
نصيحية إلى الكل
الحمل الفيروسي الكبير يقتل في جميع الحالات الصحية و الأعمار la charge virale tue dans tout les cas et age لأن جهاز المناعة لا يقوى على محاربة الفيروسات الكثيرة التي تهاجمه
الحمل الفيروسي الكبير يقتل في جميع الحالات الصحية و الأعمار la charge virale tue dans tout les cas et age لأن جهاز المناعة لا يقوى على محاربة الفيروسات الكثيرة التي تهاجمه
7 - يوسف الأربعاء 25 مارس 2020 - 13:01
اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن
سبحان العلي القدير االدول الأوربية بمصحاتها الضحت عجت عن احتواء هذا الوباء
فاللهم ألطف بنا يارب وارحمها وشافي مرضانا يآ ارحم الراحمين
سبحان العلي القدير االدول الأوربية بمصحاتها الضحت عجت عن احتواء هذا الوباء
فاللهم ألطف بنا يارب وارحمها وشافي مرضانا يآ ارحم الراحمين
8 - citoyen الأربعاء 25 مارس 2020 - 13:06
Les pays où il y a plus de morts selon l'OMS
Italie_ Espagne _Chine _Iran_ France_Usa _Allemagne_Royaume Uni
Italie_ Espagne _Chine _Iran_ France_Usa _Allemagne_Royaume Uni
9 - anbar الأربعاء 25 مارس 2020 - 13:24
أرى أن المغاربة لم يتفهموا بعد خطورة العدوى حتى يروا الدفن في مقابر جماعية ٠وادا ادى بنا الامر الى هدا الحال لا قدرالله c'est trop tard
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9