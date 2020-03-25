الوفيات بكورونا في إسبانيا تتجاوز حصيلة الصين

هسبريس ـ مُتابعة

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إسبانيا حصيلة الصين، مع تسجيل 3434 حالة، حسب أرقام نشرتها سلطات مدريد اليوم الأربعاء.

وفي ظرف 24 ساعة توفي 738 شخصاً في إسبانيا، مقابل 514 وفاةً بين يومي الاثنين والثلاثاء، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وبهذا العدد الكبير من الضحايا؛ تتواجد مملكة إسبانيا وراء إيطاليا التي تسجل العدد الأكبر من الوفيات في العالم جراء "فيروس كورونا".