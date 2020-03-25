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الرئيسية | خارج الحدود | "كورونا" يزيح عساكر فرنسا والتشيك عن العراق

"كورونا" يزيح عساكر فرنسا والتشيك عن العراق

"كورونا" يزيح عساكر فرنسا والتشيك عن العراق
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:27

أعلن الجيش التشيكي أنه سحب مؤقتا جنوده من العراق لأسباب أمنية، وبسبب انتشار "فيروس كورونا".

كما برر الجيش التشيكي قراره بتراجع حجم العمليات والتهديدات الأمنية، وبالسعي الى إعادة هيكلة المهام المنوطة به في العراق في إطار المهام الدولية.

وصرح اللواء الركن عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، بأن القوات الفرنسية انسحبت بدورها من العراق.

وقال خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، إن القوات الفرنسية غادرت الأراضي العراقية، وأكد إخلاء قاعدة جوية من قبل التحالف الدولي بحسب الاتفاق مع حكومة العراق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مراقب الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:39
رجاءا أبقوا في منازلكم الوباء خطير على اباءكم وامهاتكم وعلى المرضى فلا تغامروا بحياتهم وحياة المواطنين الزموا بيوتكم الزموا بيوتكم حتى إشعار آخر
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2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:42
من يواكب الأحداث الجارية وفيروس كورونا يلاحظ انها نعمة على دول عربية بتوقيف الحرب في سوريا واليمن وليبيا وتوقف الاغتيالات التي كانت تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين وها هي القواعد الأجنبية في العراق بدأت تُفرغ من جنودها واين هو الحراك في الجزائر لقد خمذ.. وان شاء الله ستزول كورونا والشعب العربية في أحسن حاا
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3 - زرادشت الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:42
الله بدا يطهر ارض العرب و ارض انبيائه .
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4 - شمالي الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:44
كورونا فعل ما لن يستطع كل العرب فعله و هو إعادة بعض الكرامة للأمة العربية
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5 - يوسف السباعي الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:51
خروج بلا رجعة. في ستين ألف داهية
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