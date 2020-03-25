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كُتّاب وآراء
"كورونا" يزيح عساكر فرنسا والتشيك عن العراق
أعلن الجيش التشيكي أنه سحب مؤقتا جنوده من العراق لأسباب أمنية، وبسبب انتشار "فيروس كورونا".
كما برر الجيش التشيكي قراره بتراجع حجم العمليات والتهديدات الأمنية، وبالسعي الى إعادة هيكلة المهام المنوطة به في العراق في إطار المهام الدولية.
وصرح اللواء الركن عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، بأن القوات الفرنسية انسحبت بدورها من العراق.
وقال خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، إن القوات الفرنسية غادرت الأراضي العراقية، وأكد إخلاء قاعدة جوية من قبل التحالف الدولي بحسب الاتفاق مع حكومة العراق.