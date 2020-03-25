ألمانيا تعدّ 36 حالة وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة

هسبريس ـ مُتابعة

سجلت ألمانيا 4191 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فيما بلغت الوفيات 36 حالة جديدة خلال يوم واحد.

وأشار معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، اليوم الاربعاء، إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة في ألمانيا إلى 31554 حالة وإجمالي الوفيات إلى 149 حالة .

وأفاد تحليل لوكالة الأنباء الألمانية لبيانات الإصابة المسجلة في الولايات الألمانية، تسجيل أكثر من 33200 حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وحسب المصدر نفسه فإن ولاية شمال الراين-فيستفاليا سجلت أعلى عدد إصابات بواقع أكثر من 9400 إصابة، ثم ولاية بافاريا بواقع أكثر من 6300 إصابة، تليها ولاية بادن-فورتمبرغ بأكثر من 6 آلاف إصابة.

وعلى الصعيد العالمي، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا حاجز 400 ألف مصاب، بينما تقترب الوفيات من 20 ألفا؛ وقد أمست القارة الأوروبية هي الأكثر تضررا عبر العالم، خاصة الدولة الإيطالية.