24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:3817:0319:4621:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين (5.00)

  2. "كورونا" يعمق عجز مخزون الدم .. وبنعجيبة يناشد المغاربة بالتبرع (5.00)

  3. وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)

  4. ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)

  5. هذه كيفية نيل تعويضات التوقف المؤقت عن العمل بسبب "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع الوفيات بـ"كورونا" في تونس إلى 5 حالات

ارتفاع الوفيات بـ"كورونا" في تونس إلى 5 حالات

ارتفاع الوفيات بـ"كورونا" في تونس إلى 5 حالات
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:30

أعلنت مصادر طبية في تونس عن حالتي وفاة حاملتين لفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات بهذا الوباء إلى خمس حالات حتى اليوم الاربعاء.

وأعلن مصدر طبي من مستشفى مدينة الكاف غرب البلاد ، للتلفزيون الرسمي، عن وفاة أول مصاب في الجهة كان فارق الحياة أول أمس الاثنين وأثبتت التحاليل المخبرية اليوم التقاطه للفيروس.

كما أعلن التلفزيون عن وفاة حالة ثانية في ولاية المهدية كان يتلقى العلاج في مستشفى فرحات حشاد بسوسة وهو من الوافدين من ايطاليا في فبراير الماضي، ونجت زوجته من المرض بعد أن تسربت العدوى إليها.

وأفاد التلفزيون بإصابة خمسة أشخاص من مدينة القصرين بالفيروس كانوا في جزيرة جربة السياحية التي صنفت من بين البؤر الرئيسية للفيروس في تونس، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي حتى الآن إلى 119 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - جووووووووووويل الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:38
عاد دبا زادت 52 حالة فيما العدد 172.
الله هما ألطف بنيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.