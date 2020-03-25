24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/03/2020
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:38
|17:03
|19:46
|21:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين
- المجتمعات الحديثة وإعادة ترتيب الأولويات
- بين حالة الطوارئ الصحية والاستثناء والحصار
- تخصيص مستشفى دمنات لعلاج "فيروس كورونا"
- جمعية حقوق التلميذ تنوّه بمجهودات وزارة التربية
"كورونا" يعمق عجز مخزون الدم .. وبنعجيبة يناشد المغاربة بالتبرع (5.00)
وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)
ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)
هذه كيفية نيل تعويضات التوقف المؤقت عن العمل بسبب "كورونا" (5.00)
- "الداخلية" تعتزم اعتماد وثيقة خروج إلكترونية لتفادي مشاكل التطبيق - (297)
- المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 170 - (262)
- ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" - (182)
- هذه كيفية نيل تعويضات التوقف المؤقت عن العمل بسبب "كورونا" - (152)
- وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية - (121)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الأمم المتحدة تطلق خطة إنسانية لمواجهة "كورونا"
الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:26
أكدت منظمة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن فيروس كورونا يهدد البشرية برمتها.
وأعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق خطة إنسانية للتصدي لفيروس كورونا، بقيمة ملياري دولار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - سلام عليكم الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:54
دابة واش فيروس غير كيسمع فلوس كيمشي او لا كيفاش مافهمتش هاد خطة كيفاش دايرة واخة سؤال بليد شوية
2 - هدى الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:17
الحروب كانت دائما تهدد البشرية على مر العصور... و ما تزال... شعوب بأسرها يتم ابدتها دون وجه حق... و لم يحرك لها العالم و لا الامم المتحدة ساكنا... فقط تنديدات... و كلام على ورق... على الاقل الفيروس اوقف هذه الحروب و جعل الدول تلتهي بمصابها عن مص دم شعوب قهرتها ظلما و لسنين مضت..
3 - حداوي مغربي مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:34
مع الأسف أن المال مازال هو الحاكم بأمر في العالم ماكاين لا ديمقراطية و لا مبادء......الحمد لله المغاربة تصالحوا مع مؤسسات الدولة و أصبحت علاقة بعضنا ببعض قوية فمزيدا من التعبئة و تحية إجلال و اكبار للساهرين على صحتنا و أمننا سائلين الله رحمته.....
4 - Technomall الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:36
خطط الأمم المتحدة معروفة على.صعيد العالمي
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4