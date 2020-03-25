الأمم المتحدة تطلق خطة إنسانية لمواجهة "كورونا"

هسبريس - متابعة

أكدت منظمة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن فيروس كورونا يهدد البشرية برمتها.

وأعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق خطة إنسانية للتصدي لفيروس كورونا، بقيمة ملياري دولار.