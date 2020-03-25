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الرئيسية | خارج الحدود | الأمم المتحدة تطلق خطة إنسانية لمواجهة "كورونا"

الأمم المتحدة تطلق خطة إنسانية لمواجهة "كورونا"

الأمم المتحدة تطلق خطة إنسانية لمواجهة "كورونا"
هسبريس - متابعة
الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:26

أكدت منظمة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن فيروس كورونا يهدد البشرية برمتها.

وأعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق خطة إنسانية للتصدي لفيروس كورونا، بقيمة ملياري دولار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سلام عليكم الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:54
دابة واش فيروس غير كيسمع فلوس كيمشي او لا كيفاش مافهمتش هاد خطة كيفاش دايرة واخة سؤال بليد شوية
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2 - هدى الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:17
الحروب كانت دائما تهدد البشرية على مر العصور... و ما تزال... شعوب بأسرها يتم ابدتها دون وجه حق... و لم يحرك لها العالم و لا الامم المتحدة ساكنا... فقط تنديدات... و كلام على ورق... على الاقل الفيروس اوقف هذه الحروب و جعل الدول تلتهي بمصابها عن مص دم شعوب قهرتها ظلما و لسنين مضت..
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3 - حداوي مغربي مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:34
مع الأسف أن المال مازال هو الحاكم بأمر في العالم ماكاين لا ديمقراطية و لا مبادء......الحمد لله المغاربة تصالحوا مع مؤسسات الدولة و أصبحت علاقة بعضنا ببعض قوية فمزيدا من التعبئة و تحية إجلال و اكبار للساهرين على صحتنا و أمننا سائلين الله رحمته.....
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4 - Technomall الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:36
خطط الأمم المتحدة معروفة على.صعيد العالمي
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