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الرئيسية | خارج الحدود | تأكيد أحكام بالسجن ضد مسؤولين جزائريين سابقين

تأكيد أحكام بالسجن ضد مسؤولين جزائريين سابقين

تأكيد أحكام بالسجن ضد مسؤولين جزائريين سابقين
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:15

أدانت محكمة الاستئناف في الجزائر، الأربعاء، رئيسي وزراء سابقين في عهد بوتفليقة، هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالسجن 12 و15 عاماً، وفق ما قالت مصادر قضائية لفرانس برس.

وفي المقابل، خففت المحكمة الأحكام الصادرة في حق وزراء سابقين ورؤساء شركات متورطين في فضيحة طالت قطاع تصنيع السيارات ومتهمين بالتمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما قال محامون.

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