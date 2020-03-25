24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/03/2020
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:38
|17:03
|19:46
|21:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين
- المجتمعات الحديثة وإعادة ترتيب الأولويات
- بين حالة الطوارئ الصحية والاستثناء والحصار
- تخصيص مستشفى دمنات لعلاج "فيروس كورونا"
- جمعية حقوق التلميذ تنوّه بمجهودات وزارة التربية
"كورونا" يعمق عجز مخزون الدم .. وبنعجيبة يناشد المغاربة بالتبرع (5.00)
وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)
ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)
هذه كيفية نيل تعويضات التوقف المؤقت عن العمل بسبب "كورونا" (5.00)
- "الداخلية" تعتزم اعتماد وثيقة خروج إلكترونية لتفادي مشاكل التطبيق - (297)
- المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 170 - (262)
- ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" - (182)
- هذه كيفية نيل تعويضات التوقف المؤقت عن العمل بسبب "كورونا" - (152)
- وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية - (121)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
تأكيد أحكام بالسجن ضد مسؤولين جزائريين سابقين
الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:15
أدانت محكمة الاستئناف في الجزائر، الأربعاء، رئيسي وزراء سابقين في عهد بوتفليقة، هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالسجن 12 و15 عاماً، وفق ما قالت مصادر قضائية لفرانس برس.
وفي المقابل، خففت المحكمة الأحكام الصادرة في حق وزراء سابقين ورؤساء شركات متورطين في فضيحة طالت قطاع تصنيع السيارات ومتهمين بالتمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما قال محامون.