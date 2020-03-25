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ارتفاع وفيات كورونا بنيويورك الأمريكية إلى 285
الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:10
ارتفع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في ولاية نيويورك الأمريكية إلى 285 وفاة.
وشهدت الإصابات بالفيروس الخطير ارتفاعا وصل إلى 30811 حالة في نيويورك.