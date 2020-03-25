ارتفاع وفيات كورونا بنيويورك الأمريكية إلى 285

هسبريس - متابعة

ارتفع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في ولاية نيويورك الأمريكية إلى 285 وفاة.

وشهدت الإصابات بالفيروس الخطير ارتفاعا وصل إلى 30811‎ حالة في نيويورك.