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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع وفيات كورونا بنيويورك الأمريكية إلى 285

ارتفاع وفيات كورونا بنيويورك الأمريكية إلى 285

ارتفاع وفيات كورونا بنيويورك الأمريكية إلى 285
هسبريس - متابعة
الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:10

ارتفع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في ولاية نيويورك الأمريكية إلى 285 وفاة.

وشهدت الإصابات بالفيروس الخطير ارتفاعا وصل إلى 30811‎ حالة في نيويورك.

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