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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان: تركيا ستهزم كورونا في أسبوعين أو ثلاثة

أردوغان: تركيا ستهزم كورونا في أسبوعين أو ثلاثة

أردوغان: تركيا ستهزم كورونا في أسبوعين أو ثلاثة
هسبريس - رويترز
الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:10

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا ستتغلب على تفشي فيروس كورونا خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من خلال الإجراءات الجيدة مع الحد من الأضرار إلى أقل حد ممكن.

وأضاف أردوغان أنه يتوقع الصبر والتفهم والدعم من جانب الأتراك لهذه الإجراءات.

وتابع الرئيس التركي في كلمة للشعب التركي نقلها التلفزيون "لدينا استعدادات لكل سيناريو... من خلال كسر سرعة تفشي الفيروس خلال أسبوعين أو ثلاثة سنعبر هذه الفترة بأسرع ما يمكن وبأقل ضرر ممكن".

وزاد عدد الوفيات في تركيا إلى 44 أمس الثلاثاء بينما ارتفع عدد الحالات المؤكدة بواقع 343 حالة ليصل إلى 1872.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - غفغففف الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:35
تباركله الدولة ديال الصح تحادي او ثقة في النفس
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2 - عمر الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:37
قتلتينا بكثرة الهدرة!!
التطبيق والو
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3 - معاذ الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:39
كذالك قال ترامب في بداية مراحل تفشي الوباء وكذلك قالت إيطاليا. هل تركيا تعتقد أنها أفضل من باقي دول العالم ! بدل الكلام الذي ليس له معنى فلتركز مع كورونا الذي أسقط نصف العالم إلى الآن.
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4 - متابعة الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:40
اردوكان كذاب لأنه لم يتم اتخاذ الاجراءات الاستبقاية كما المغرب فلا زال الشعب حر طليق ليس هناك أي حجر صحي سوى على الأكثر من 65سنة تم اخبارهم بعدم الخروج اما الباقي فيتجول بكل حرية مع ان عدد الحالات كبير وعدد الاموات كذلك معلوماتي مستقاة من مغاربة يعيشون بتركيا قبل دقاءق قليلة كنت على اتصال بهم فاكدوا لي ان اسطمبول تعيش بوثيرة غادية جدا اللهم الحجر على كبار السن وتعليق الدراسة
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5 - مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:43
اردوغان كان يقول في الاول ان بلده محصنة و ايام و هو يكذب على شعبه و في الاخير عندما انتشر المرض كالنار في الهشيم خرج يضحك مرة اخرى على شعبه .
اظن الجميع بدا يعرف ان تركيا تنتظرها ايام عصيبة جدا لان فضلت السياحة على شعبها و ستكون نتائج ذالك مثل ايطاليا و نفس اخطاءها يكررها .
المضحك في تركيا ان قبل ايام خرح وزير الصحة التركي يتباهى ان بلده اخترعت اجهزة لاكتشاف الفيروس و باع منها الى امريكا و غيرها ، ليخرح نفس الوزير بعد يوم و صرح ان بلده اشترت اجهزة للكشف و ادوية من الصين .
الله يكون في عون الاتراك . شعب مغلوب على امره بالاضافة الى كل مصائب دنيا من الفقر و الجوع و الامية الان كرونا و الدولة التركية لا تملك شيءا حتى المستشفيات اسوء من بلدنا المغرب و حتى الاطقم طبية ضعيفة .
احمدو الله ايها المغاربة و اسئلو من يعيش الان في تركيا كيف يعيش.
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6 - تحية للمغاربة العالقين الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:45
وتحية للاتراك وللقنصلية المغربية التي تفاعلت مع الازمة بجدية واذا كانت توقعات اردوغان واقعية فسوف ترجعون الى بلدكم في اقرب وقت انشاء الله.
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7 - Debdoubi الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:52
Tu veux battre le coronavirus avec quoi? Avec des missiles s-400?
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8 - متتبع الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:53
كلام غير منطقي نظرا للاصابات والإجراءات المتأخرة
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9 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:55
وقال الرئيس التركي طيب أردوغان انه ستُصرف 1000ليرة لكل أسرة معوزة وحددها في إثنين مليون أسرة
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10 - مغربية كندية الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:57
كم انت مضحك يا اردوغان انكشفت عورتك مع كورونا تركت شعبك تموج فيه كورونا كل هذا حماية لاقتصاد البلاد الذي تستفيد منه شخصيا حسبنا الله ونعم الوكيل, تعودنا على كلامك البالي و كثرة الصور و 3 اسابيع العالم باكمله سيتخلص من كورونا على من تكذب ؟ تضحك على صيصان الامة فقط
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11 - مجرد رأي الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:57
هذا المتسلط سيقوم بالتضحية بشعبه، كيف يتحدث عن أسبوعين أو تلاث وهو لم يفرض الحجر الصحي ؟
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12 - صالح يوشف الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:59
في هادي تصيدتي يسحبليك رانتا تواجه بكك او النضام السوري هاد الغول لا ينفع معه شئ خليك كبير في عيون المسلمين راه خصك انتيفيروس اخر اصدار
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