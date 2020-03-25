أردوغان: تركيا ستهزم كورونا في أسبوعين أو ثلاثة

هسبريس - رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا ستتغلب على تفشي فيروس كورونا خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من خلال الإجراءات الجيدة مع الحد من الأضرار إلى أقل حد ممكن.

وأضاف أردوغان أنه يتوقع الصبر والتفهم والدعم من جانب الأتراك لهذه الإجراءات.

وتابع الرئيس التركي في كلمة للشعب التركي نقلها التلفزيون "لدينا استعدادات لكل سيناريو... من خلال كسر سرعة تفشي الفيروس خلال أسبوعين أو ثلاثة سنعبر هذه الفترة بأسرع ما يمكن وبأقل ضرر ممكن".

وزاد عدد الوفيات في تركيا إلى 44 أمس الثلاثاء بينما ارتفع عدد الحالات المؤكدة بواقع 343 حالة ليصل إلى 1872.