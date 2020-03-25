24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:38
|17:03
|19:46
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شبكة جمعيات تدعو إلى مراقبة الأسعار في بومية
- أردوغان: تركيا ستهزم كورونا في أسبوعين أو ثلاثة
- حصيلة وفيات فيروس "كورونا" تتخطى 20 ألفا
- أمريكا تسجل أزيد من 60 ألف إصابة بـ"كورونا"
- مستجدات حصيلة كورونا
وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)
ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)
أطر طبية وصيدلانية وتمريضية تطلب وسائل الوقاية بالمستشفيات (5.00)
- 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع الحصيلة إلى 225 بالمغرب - (467)
- ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" - (190)
- باستثناء الأمن والصحة .. كورونا يؤجل الترقيات ومباريات التوظيف - (140)
- تعقد معايير استفادة الفئات الهشة يُؤخر دعم حوالي مليوني مغربي - (126)
- وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية - (123)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أردوغان: تركيا ستهزم كورونا في أسبوعين أو ثلاثة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا ستتغلب على تفشي فيروس كورونا خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من خلال الإجراءات الجيدة مع الحد من الأضرار إلى أقل حد ممكن.
وأضاف أردوغان أنه يتوقع الصبر والتفهم والدعم من جانب الأتراك لهذه الإجراءات.
وتابع الرئيس التركي في كلمة للشعب التركي نقلها التلفزيون "لدينا استعدادات لكل سيناريو... من خلال كسر سرعة تفشي الفيروس خلال أسبوعين أو ثلاثة سنعبر هذه الفترة بأسرع ما يمكن وبأقل ضرر ممكن".
وزاد عدد الوفيات في تركيا إلى 44 أمس الثلاثاء بينما ارتفع عدد الحالات المؤكدة بواقع 343 حالة ليصل إلى 1872.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
اظن الجميع بدا يعرف ان تركيا تنتظرها ايام عصيبة جدا لان فضلت السياحة على شعبها و ستكون نتائج ذالك مثل ايطاليا و نفس اخطاءها يكررها .
المضحك في تركيا ان قبل ايام خرح وزير الصحة التركي يتباهى ان بلده اخترعت اجهزة لاكتشاف الفيروس و باع منها الى امريكا و غيرها ، ليخرح نفس الوزير بعد يوم و صرح ان بلده اشترت اجهزة للكشف و ادوية من الصين .
الله يكون في عون الاتراك . شعب مغلوب على امره بالاضافة الى كل مصائب دنيا من الفقر و الجوع و الامية الان كرونا و الدولة التركية لا تملك شيءا حتى المستشفيات اسوء من بلدنا المغرب و حتى الاطقم طبية ضعيفة .
احمدو الله ايها المغاربة و اسئلو من يعيش الان في تركيا كيف يعيش.