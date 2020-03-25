حصيلة وفيات فيروس "كورونا" تتخطى 20 ألفا

هسبريس - أ.ف.ب

أودى وباء "كوفيد-19" بأكثر من عشرين ألف شخص في العالم، حسب تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى معلومات رسمية الأربعاء حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت غريتنش.

وفي الإجمال، أحصيت عشرون ألفا و334 وفاة غالبيتها في أوروبا، حيث سجلت 13 ألفا و581 وفاة. وتبقى إيطاليا (7503 وفيات) البلد الأكثر تضررا، تليها إسبانيا (3434 وفاة)، والصين (3281) بؤرة الوباء الأساسية.