24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/03/2020
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:38
|17:03
|19:46
|21:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- شبكة جمعيات تدعو إلى مراقبة الأسعار في بومية
- أردوغان: تركيا ستهزم كورونا في أسبوعين أو ثلاثة
- حصيلة وفيات فيروس "كورونا" تتخطى 20 ألفا
- أمريكا تسجل أزيد من 60 ألف إصابة بـ"كورونا"
- مستجدات حصيلة كورونا
وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)
ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)
أطر طبية وصيدلانية وتمريضية تطلب وسائل الوقاية بالمستشفيات (5.00)
- 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع الحصيلة إلى 225 بالمغرب - (467)
- ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" - (190)
- باستثناء الأمن والصحة .. كورونا يؤجل الترقيات ومباريات التوظيف - (146)
- تعقد معايير استفادة الفئات الهشة يُؤخر دعم حوالي مليوني مغربي - (126)
- وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية - (123)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
حصيلة وفيات فيروس "كورونا" تتخطى 20 ألفا
الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:57
أودى وباء "كوفيد-19" بأكثر من عشرين ألف شخص في العالم، حسب تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى معلومات رسمية الأربعاء حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت غريتنش.
وفي الإجمال، أحصيت عشرون ألفا و334 وفاة غالبيتها في أوروبا، حيث سجلت 13 ألفا و581 وفاة. وتبقى إيطاليا (7503 وفيات) البلد الأكثر تضررا، تليها إسبانيا (3434 وفاة)، والصين (3281) بؤرة الوباء الأساسية.