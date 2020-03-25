أمريكا تسجل أزيد من 60 ألف إصابة بـ"كورونا"

هسبريس - أ.ف.ب

أحصيت أكثر من ستين ألف إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد رسميا، الأربعاء، في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بينها 849 وفاة، وفق تعداد لجامعة "جونز هوبكنز".

وباتت الولايات المتحدة البلد الثالث الأكثر تضررا بـ"كوفيد-19"، بعد الصين وإيطاليا.