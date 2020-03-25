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أمريكا تسجل أزيد من 60 ألف إصابة بـ"كورونا"
الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:25
أحصيت أكثر من ستين ألف إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد رسميا، الأربعاء، في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بينها 849 وفاة، وفق تعداد لجامعة "جونز هوبكنز".
وباتت الولايات المتحدة البلد الثالث الأكثر تضررا بـ"كوفيد-19"، بعد الصين وإيطاليا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - حاضي الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:26
بالنسبة للرئيس الأمريكي ترامب. هذه الجائحة ﻻ تهمه في شئ. لقد قال أخيرا :انه ﻻ يبالي بموت المصارع بقدر ما يبالي بانتصار المصارع الذي راهن عليه. بمعنى ولو مات الشعب كله فما يهمه هو المال والرأسمال.
لكن ربما سيجعل الله حساباتهم مقلوبة رأسا على عقب. لأن الطغيان يجعل صاحبه كما صعد سريعا سهبط أسرع. ولنا في قارون حكمة الله التي ﻻ تتغير في سننه الكونية. ولعل القادم اسوأ. اللهم لطفك يا لطيف.
لكن ربما سيجعل الله حساباتهم مقلوبة رأسا على عقب. لأن الطغيان يجعل صاحبه كما صعد سريعا سهبط أسرع. ولنا في قارون حكمة الله التي ﻻ تتغير في سننه الكونية. ولعل القادم اسوأ. اللهم لطفك يا لطيف.
2 - المغترب الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:02
أميريكا سوف تتصدر الإحصائيات خلال ايام المقبلة ....
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