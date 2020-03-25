24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:3817:0319:4621:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)

  2. ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)

  3. أطر طبية وصيدلانية وتمريضية تطلب وسائل الوقاية بالمستشفيات (5.00)

  4. الحجر الصحي (5.00)

  5. "كورونا" .. العلاقة بين العلم والدين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تسجل أزيد من 60 ألف إصابة بـ"كورونا"

أمريكا تسجل أزيد من 60 ألف إصابة بـ"كورونا"

أمريكا تسجل أزيد من 60 ألف إصابة بـ"كورونا"
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:25

أحصيت أكثر من ستين ألف إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد رسميا، الأربعاء، في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بينها 849 وفاة، وفق تعداد لجامعة "جونز هوبكنز".

وباتت الولايات المتحدة البلد الثالث الأكثر تضررا بـ"كوفيد-19"، بعد الصين وإيطاليا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حاضي الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:26
بالنسبة للرئيس الأمريكي ترامب. هذه الجائحة ﻻ تهمه في شئ. لقد قال أخيرا :انه ﻻ يبالي بموت المصارع بقدر ما يبالي بانتصار المصارع الذي راهن عليه. بمعنى ولو مات الشعب كله فما يهمه هو المال والرأسمال.
لكن ربما سيجعل الله حساباتهم مقلوبة رأسا على عقب. لأن الطغيان يجعل صاحبه كما صعد سريعا سهبط أسرع. ولنا في قارون حكمة الله التي ﻻ تتغير في سننه الكونية. ولعل القادم اسوأ. اللهم لطفك يا لطيف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - المغترب الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:02
أميريكا سوف تتصدر الإحصائيات خلال ايام المقبلة ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.