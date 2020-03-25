24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/03/2020
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:38
|17:03
|19:46
|21:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- شبكة جمعيات تدعو إلى مراقبة الأسعار في بومية
- أردوغان: تركيا ستهزم كورونا في أسبوعين أو ثلاثة
- حصيلة وفيات فيروس "كورونا" تتخطى 20 ألفا
- أمريكا تسجل أزيد من 60 ألف إصابة بـ"كورونا"
- مستجدات حصيلة كورونا
وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)
ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)
أطر طبية وصيدلانية وتمريضية تطلب وسائل الوقاية بالمستشفيات (5.00)
- 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع الحصيلة إلى 225 بالمغرب - (467)
- ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" - (190)
- باستثناء الأمن والصحة .. كورونا يؤجل الترقيات ومباريات التوظيف - (146)
- تعقد معايير استفادة الفئات الهشة يُؤخر دعم حوالي مليوني مغربي - (126)
- وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية - (123)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
أكثر من 1300 وفاة بفيروس "كورونا" في فرنسا
الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:19
أحصت فرنسا 1331 وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في المستشفيات، حسب ما أعلن مسؤول في القطاع الصحي الأربعاء، بعد تسجيل 231 وفاة إضافية مقارنة بالثلاثاء.
وقال المسؤول جيروم سالومون إن حصيلة المصابين، الذين نقلوا إلى المستشفيات في البلاد، بلغت 11 ألفا و539 شخصا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
2 - روح المسؤولية الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:26
نحن الآن في مرحلة تفشي المرض في الكثير من دول العالم وكلما التزمنا بقواعد الحجر الطبي والنظافة كلما زاد فرص قضاءنا على هذا الوباء اللعين وكلما كان التزامنا ضعيفا كلما مكنا له الاستمرار لمدة أطول
3 - رشيد من Köln الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:38
مُدُنُنا تشكو ليلًا وحشة الأطــلال
كأن أهلها كبلـوا بقـيـود الأغــلال
زقاقها خالية من النساء والرجـال
لم يـكـن أحـدا يـدري ألهـذا زوال
سنة الله في عباده مبدل الأحـوال
والله يُـداول الأيـام بيـن الأجـيـال
ظهر الفساد في البَرِّ أهل الضلال
كذا في البحر أهل الشـر والوبـال
أرسل الكروناأغلق بُؤْرحُمْرُ الليالي
كي نأخذ على أيدالبغاة و الأنذال
لعله عقاباً لفساد بعض الأجيـال
والله يرفع البلاء بصالح الأعمـال
فـفـروا إلى اللـه الكبيـر المُتَـعـال
وادعوه خوفاً وطمعاًبسَحَر الليالي
واجمعوا أمركم على البر والتقوى
وترك فعـل الخَنـا وأخـذ الحــلال
أُدعــو اللــه شــرْق كــل صـبـــاح
طـلـعـت شـمـسُـه وكــلِّ هـــلال
م.بوزلماط
كأن أهلها كبلـوا بقـيـود الأغــلال
زقاقها خالية من النساء والرجـال
لم يـكـن أحـدا يـدري ألهـذا زوال
سنة الله في عباده مبدل الأحـوال
والله يُـداول الأيـام بيـن الأجـيـال
ظهر الفساد في البَرِّ أهل الضلال
كذا في البحر أهل الشـر والوبـال
أرسل الكروناأغلق بُؤْرحُمْرُ الليالي
كي نأخذ على أيدالبغاة و الأنذال
لعله عقاباً لفساد بعض الأجيـال
والله يرفع البلاء بصالح الأعمـال
فـفـروا إلى اللـه الكبيـر المُتَـعـال
وادعوه خوفاً وطمعاًبسَحَر الليالي
واجمعوا أمركم على البر والتقوى
وترك فعـل الخَنـا وأخـذ الحــلال
أُدعــو اللــه شــرْق كــل صـبـــاح
طـلـعـت شـمـسُـه وكــلِّ هـــلال
م.بوزلماط
4 - وفاء الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:40
لا الاه الا الله محمد رسول الله اللهم الطف بعبادك انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه آمين يارب
5 - simo الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:48
الله رب العرش العضيم ان يخفيف عليكوم ما نزل ويدهب الباس رب الناس احفض عبادك من كول وباء ونشور رحمتك هادو عبادك ارحمهم يا رحيم الرحمة من عندك يا شافي اشفيهم لا شفاء الا شفاوك سبحانك انتا القوي وحنا الضعفاء ارحمنا
6 - محمد علوي فرنسا الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:49
حسب مدير الصحة الفرنسي السابق، هناك تقريبا اكثر من 2 مليون حامل الفيروس حاليا، و 70 الى 80% لا يعرفون حتى بإصابتهم لانه لا تضهر عليهم أية أعراض.. الحالات المؤكدة ليست الا نسبة قليلة جدا مقارنة بحجم المصابين و هذا صالح في كل العالم.
7 - Mustapha dr الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:55
الله يلطف بنا كل يوم يتضاعف العدد هنا في فرنسا ورغم الإجراءات مشددة والتزام تام من المواطنين رغم ذالك الضحايا بالآلاف لذالك الخوف وكل الخوف على مغربنا الحبيب لأن فئة كبيرة لم تستوعب بعد ما يجري هنا في اروبا لطفك يا الله
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7