أكثر من 1300 وفاة بفيروس "كورونا" في فرنسا

هسبريس - أ.ف.ب

أحصت فرنسا 1331 وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في المستشفيات، حسب ما أعلن مسؤول في القطاع الصحي الأربعاء، بعد تسجيل 231 وفاة إضافية مقارنة بالثلاثاء.

وقال المسؤول جيروم سالومون إن حصيلة المصابين، الذين نقلوا إلى المستشفيات في البلاد، بلغت 11 ألفا و539 شخصا.