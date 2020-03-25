24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/03/2020
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:21
|13:38
|17:03
|19:47
|21:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- شبكة جمعيات تدعو إلى مراقبة الأسعار في بومية
- خبير صيني يوصي بوصفة تقليدية لعلاج المصابين بفيروس "كورونا"
- تعافي مريضة يجلب تنويهات لأطر الفقيه بنصالح
- أردوغان: تركيا ستهزم كورونا في أسبوعين أو ثلاثة
- حصيلة وفيات فيروس "كورونا" تتخطى 20 ألفا
ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)
أطر طبية وصيدلانية وتمريضية تطلب وسائل الوقاية بالمستشفيات (5.00)
- 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع الحصيلة إلى 225 بالمغرب - (474)
- ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" - (192)
- باستثناء الأمن والصحة .. كورونا يؤجل الترقيات ومباريات التوظيف - (151)
- تعقد معايير استفادة الفئات الهشة يُؤخر دعم حوالي مليوني مغربي - (138)
- المغرب يوضح رسميا تفاصيل استعمال دواء علاج فيروس "كورونا" - (105)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
ترامب يعلن حالة طوارئ كبرى في 3 ولايات أمريكية
الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:03
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حالة طوارئ كبرى في ولايات نيويورك، وتكساس، وفلوريدا، بسبب تفشي وباء كورونا في هذه المناطق.
وقال ترامب في كلمة له إن نيويروك هي مشكلتنا الأّكبر في مجال مكافحة الفيروس".
وتابع "نكثف جهودنا لمساعدة نيويورك حتى تتخطى أزمة فيروس كورونا".
واسترسل الرئيس الأمريكي بأنه يتم بناء مستشفيات ومراكز طبية في نيويورك، لمواجهة "كورونا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - marroquí الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:20
والله ماكاين اللي خارج على هاد العالم ومريكان إلا ترامب هذا، كنشوفو كيجيبلي اليأس
2 - علي الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:21
ترامب في ورطة ، والاقتصاد العالمي سيعاني كثيرا وربما سينهار الى الأبد ، والكارثة هناك من يقول بأن موجة ثانية من كورونا ستضرب الصين ، فلا الصين ولا روسيا ستنفع العالم إن انهارت البنوك الأمريكية بسبب طبع الدولار بدون تغطية مباشرة بالسلع والخدمات ... ،وبسبب ايضا الديون ... وكثير من الأسباب الأخرى ، ربما سنعيش أحلك أيامنا في هذا العام ... تابعوا تقارير الاقتصاد والسياسة وعلوم الطبيعة عن كثب ستعرفون بأن العالم مقبل على كارثة ، أكثر خوفي هو أن تعود الزلازل بقوة خلال الايام أو الشهور الاتية ... نطلب الله السلامة ، وتشكراتي لكل المغاربة بجميع الأطياف والتوجهات الذين ساهموا في إنجاح حالة الطوارئ الصحية ... تحياتي للجميع
3 - casawi2 الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:28
وبان واعر.... ياك انت كتقول عندك كل شيء يالله بين حنت ليديك...الله يشفي الجميع ولطف بينا
4 - adil Madrid الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:28
صافي تحادت لك يا ترامب يا من يدعي اقوى دولة تحكمون العالم بتخراج العينين ونهب الثروات وسرقةالعقول البشرية فيروس لايرى بالعين المجردة جعلكم تخلون المدن وتطلبون المساعدة من اسيا واوروبا شاء الجبار القوي ان يكشف حقيقتكم تجاه العالم
5 - محمد الزموري الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:31
tu es retard monsieur l'arbitre tout ce que vous concerne c'est de l'argent et l'économie
6 - عبد الرحيم الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:32
الله أكبر من كل كبير كان الرئيس رامب لا يبالي بهذا الفيروس الآن اتزيير لا حيلة مع الله
7 - البيضاوي الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:40
تخيلوا مؤامرة صينية !!! تبدأ بالقول عندهم وباء و عدد مصابيهم وموتاهم كدا و كدا ، من بعد تستعمل سلاحها البيولوجي ضد إيران لكي تبرر أنه فيروس و من بعد تضرب الدول الصناعية إيطاليا ، ألمانيا ، فرنسا ......و في الأخير تضرب العدو الكبير أمريكا !!! غريب أن هذا الوباء إنتشر في الدول الصناعية بسرعة الضوء و لم ينتشر في دول العالم الثالث بنفس السرعة !!! من هي الدولة القريب من الصين روسيا أم إيطاليا ؟؟؟ لم ينتشر قي روسيا بنفس الطريقة !!!! عندي شكوك أنها مؤامرة لو إزداد عدد المصابين كثيرا في أمريكا فعلم أنها مؤامرة
8 - طه محمد بن عبد الله الخميس 26 مارس 2020 - 00:00
الاستعلاء وعدم اخد الأمور بجدية وتفضيل المال والاقتصاد على حساب صحة الأمريكيين جعلت ترامب يقود الامريكان الى اكبر كارتة في تاريخهم المعاصر.الهدف كان واضحا مند معرفة خطورة هدا المرض الهدف هو القضاء على امريكا وامبراطورية الغرب .
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8