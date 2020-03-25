ترامب يعلن حالة طوارئ كبرى في 3 ولايات أمريكية

هسبريس - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حالة طوارئ كبرى في ولايات نيويورك، وتكساس، وفلوريدا، بسبب تفشي وباء كورونا في هذه المناطق.

وقال ترامب في كلمة له إن نيويروك هي مشكلتنا الأّكبر في مجال مكافحة الفيروس".

وتابع "نكثف جهودنا لمساعدة نيويورك حتى تتخطى أزمة فيروس كورونا".

واسترسل الرئيس الأمريكي بأنه يتم بناء مستشفيات ومراكز طبية في نيويورك، لمواجهة "كورونا".