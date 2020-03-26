الصين تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

هسبريس – د.ب.أ

سجلت الصين 6 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3287 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الخميس أنه تم أيضا تسجيل 67 إصابة بالفيروس، جميعها لوافدين، لتبلغ حصيلة الإصابات 81285 شخصا.

كما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس وخرجوا من المستشفيات إلى 74051، بعد تعافي 401.