فيروس كورونا يحصد 157 قتيلا جديدا في إيران

هسبريس ـ مُتابعة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، للتلفزيون الرسمي اليوم الخميس، إن 157 شخصا توفوا بسبب فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتأتي هذه الحصيلة الجديدة كي ترفع عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" إلى 2234، في حين بلغ عدد الإصابات 29406 وفق المعطيات الرسمية التي تكشف عنها سلطات طهران.

وقال جهانبور في التصريح نفسه: "عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 2389 في الساعات الأربع والعشرين الماضية"، وبعدها حث الإيرانيين على الالتزام بالبقاء في منازلهم.