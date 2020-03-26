كورونا تفرج عن مخالفي قوانين الهجرة بالسعودية

هسبريس - رويترز

قالت هيئة حقوق الإنسان بالسعودية، الحكومية، إن سلطات الرياض أفرجت عن 250 أجنبيا كانوا محتجزين لمخالفة قواعد الهجرة والإقامة بطرق لم تتسم بالعنف، وذلك في إطار جهود احتواء فيروس كورونا في البلاد.

وقال عواد العواد رئيس الهيئة نفسها، في بيان، إن إطلاق سراح هؤلاء جاء من أجل ترحيلهم إلى بلدانهم في نهاية الأمر، وذلك سيساعد على تقليل الخطر على نزلاء مراكز الاحتجاز؛ دون الإخلال بالأمن العام بأي حال.