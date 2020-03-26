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كورونا تفرج عن مخالفي قوانين الهجرة بالسعودية
الخميس 26 مارس 2020 - 13:35
قالت هيئة حقوق الإنسان بالسعودية، الحكومية، إن سلطات الرياض أفرجت عن 250 أجنبيا كانوا محتجزين لمخالفة قواعد الهجرة والإقامة بطرق لم تتسم بالعنف، وذلك في إطار جهود احتواء فيروس كورونا في البلاد.
وقال عواد العواد رئيس الهيئة نفسها، في بيان، إن إطلاق سراح هؤلاء جاء من أجل ترحيلهم إلى بلدانهم في نهاية الأمر، وذلك سيساعد على تقليل الخطر على نزلاء مراكز الاحتجاز؛ دون الإخلال بالأمن العام بأي حال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - وفاء الخميس 26 مارس 2020 - 13:44
مصائب قوم عند قوم فوائد فبها خير يرجعوا لبلا دهم ويقنعوا بلي قسم الله
2 - ماجد الخميس 26 مارس 2020 - 13:46
و ماذا عن المغرب.
يجب العفو عن سجناء و سجينات ذوي سلوك الحسنة و ما تبقى له 3أشهر وتخفيض العقوبات الحبسية و الإفراج عن الأمهات السجينات.
يجب العفو عن سجناء و سجينات ذوي سلوك الحسنة و ما تبقى له 3أشهر وتخفيض العقوبات الحبسية و الإفراج عن الأمهات السجينات.
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