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انخفاض عدد الوفايات بفيروس كورونا في إسبانيا
الخميس 26 مارس 2020 - 12:35
أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم الخميس، عن 655 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ويعبر المعطى عن انخفاض يناهز أكثر من 700 مقارنة بأمس الأربعاء، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء في البلاد إلى أكثر من 4000.
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 56188، من 47610 أمس، وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الإجمالية ارتفع إلى 4089 خلال الليلة الماضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - المعرووفي الخميس 26 مارس 2020 - 12:43
نطلب الله السلامة والعافية في القريب ان شاء الله
2 - إلياس اجوييد الخميس 26 مارس 2020 - 12:52
انخفاض نسبي فعدد الوفيات، وبعد إصابة أعضاء بارزة فالحكومة كفحال نائبة الرئيس ورئساء ولايات وحكومات محلية ما بقي الا أن ندعوا الله تعالى يدير حل من عندوا اما الحكومات ليس لها إلا أن تطلب من الشعب المكوت في المنازل إلى متى؟
3 - كورونا.! وَحَّدَت الإنسانية. الخميس 26 مارس 2020 - 12:53
اللهم احفظ إخوتنا في الإنسانية من شَرِّ ما خلق.
4 - فؤاد برشلونة الخميس 26 مارس 2020 - 12:55
ابقات في انخفاض عدد الوفيات ، 655 وفات ماشي سهلة تقريبا 10000 واحد قاسها الوباء في 24 ساعة راه والله كنعيشو الرعب في كتالونية الخوف أعلى أبناءنا و عاءلاتنا. الله احدر السلامة. تنقول لإخواننا في المغرب اتقوا الله في أبنائكم و والديكم اتقوا الله فيهم اجلسوا في بيوتكم راه هاد اشي اصعيب أعلى المغرب بزاف
5 - الياس الخميس 26 مارس 2020 - 12:58
عدم الوصول إلى لقاح يقدر يبقى الوباء إلى عام كل واحد فاش كيخرج من الدار في كل يوم كيرجع الدار انه معرض للإصابة هو والعائلة ديالو كل نهار كيتعاود السيناريو خاص دائما 14يوم باش يعرف انه مصاب .روتين يومي مع كورونا تصاب او لا
6 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 12:59
الحمد لله على هذا الخبر عن إسبانيا ونتمنى باذن الله ان ينخفض العدد بالمغرب لينمحي بالكل وتنسى هذه المحنة
7 - Ali الخميس 26 مارس 2020 - 13:00
العدد الحقيقي فقط هو الوفيات أما الإصابات قد يكون غير مظبوط
لأن التحاليل غير شاملة
الشفاء قد يكون في حالات لم تكتشف و بالتالي لم تحصى
يجب التركيز في حصر الفيروس بين الجماعات و التكثيف من التحاليل الهجومية و الإستباقية
لأن التحاليل غير شاملة
الشفاء قد يكون في حالات لم تكتشف و بالتالي لم تحصى
يجب التركيز في حصر الفيروس بين الجماعات و التكثيف من التحاليل الهجومية و الإستباقية
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