انخفاض عدد الوفايات بفيروس كورونا في إسبانيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم الخميس، عن 655 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويعبر المعطى عن انخفاض يناهز أكثر من 700 مقارنة بأمس الأربعاء، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء في البلاد إلى أكثر من 4000.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 56188، من 47610 أمس، وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الإجمالية ارتفع إلى 4089 خلال الليلة الماضية.