24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2113:3817:0319:4721:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جامعي ينتقد إقصاء الموظف من مصاريف محاسبية (5.00)

  2. مباراة أتلانتا وفالنسيا .. "قنبلة بيولوجية" وراء نشر كورونا بأوروبا‬ (5.00)

  3. خرق "الطوارئ" يوقف 11 شخصا في نواحي سطات (5.00)

  4. ستة أشهر حبسا أول حكم لخرق الطوارئ بالقنيطرة (5.00)

  5. "كورونا" يُقهقر مبيعات الأجهزة المنزلية بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | انخفاض عدد الوفايات بفيروس كورونا في إسبانيا

انخفاض عدد الوفايات بفيروس كورونا في إسبانيا

انخفاض عدد الوفايات بفيروس كورونا في إسبانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 26 مارس 2020 - 12:35

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم الخميس، عن 655 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويعبر المعطى عن انخفاض يناهز أكثر من 700 مقارنة بأمس الأربعاء، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء في البلاد إلى أكثر من 4000.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 56188، من 47610 أمس، وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الإجمالية ارتفع إلى 4089 خلال الليلة الماضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - المعرووفي الخميس 26 مارس 2020 - 12:43
نطلب الله السلامة والعافية في القريب ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - إلياس اجوييد الخميس 26 مارس 2020 - 12:52
انخفاض نسبي فعدد الوفيات، وبعد إصابة أعضاء بارزة فالحكومة كفحال نائبة الرئيس ورئساء ولايات وحكومات محلية ما بقي الا أن ندعوا الله تعالى يدير حل من عندوا اما الحكومات ليس لها إلا أن تطلب من الشعب المكوت في المنازل إلى متى؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - كورونا.! وَحَّدَت الإنسانية. الخميس 26 مارس 2020 - 12:53
اللهم احفظ إخوتنا في الإنسانية من شَرِّ ما خلق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
4 - فؤاد برشلونة الخميس 26 مارس 2020 - 12:55
ابقات في انخفاض عدد الوفيات ، 655 وفات ماشي سهلة تقريبا 10000 واحد قاسها الوباء في 24 ساعة راه والله كنعيشو الرعب في كتالونية الخوف أعلى أبناءنا و عاءلاتنا. الله احدر السلامة. تنقول لإخواننا في المغرب اتقوا الله في أبنائكم و والديكم اتقوا الله فيهم اجلسوا في بيوتكم راه هاد اشي اصعيب أعلى المغرب بزاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
5 - الياس الخميس 26 مارس 2020 - 12:58
عدم الوصول إلى لقاح يقدر يبقى الوباء إلى عام كل واحد فاش كيخرج من الدار في كل يوم كيرجع الدار انه معرض للإصابة هو والعائلة ديالو كل نهار كيتعاود السيناريو خاص دائما 14يوم باش يعرف انه مصاب .روتين يومي مع كورونا تصاب او لا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 12:59
الحمد لله على هذا الخبر عن إسبانيا ونتمنى باذن الله ان ينخفض العدد بالمغرب لينمحي بالكل وتنسى هذه المحنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - Ali الخميس 26 مارس 2020 - 13:00
العدد الحقيقي فقط هو الوفيات أما الإصابات قد يكون غير مظبوط
لأن التحاليل غير شاملة
الشفاء قد يكون في حالات لم تكتشف و بالتالي لم تحصى
يجب التركيز في حصر الفيروس بين الجماعات و التكثيف من التحاليل الهجومية و الإستباقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.