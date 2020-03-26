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الرئيسية | خارج الحدود | الفيروس يعيد استهداف صينيّين متعافين من كورونا

الفيروس يعيد استهداف صينيّين متعافين من كورونا

الفيروس يعيد استهداف صينيّين متعافين من كورونا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 26 مارس 2020 - 13:45

ذكرت مصادر طبية صينية، اليوم الخميس، أن حوالي 3 إلى 10 في المائة من المرضى الذين تعافوا من وباء "كوفيد-19"، في مدينة ووهان، ثبتت إصابتهم مرة أخرى بالفيروس بعد خروجهم من المستشفى.

وأضافت المصادر أن خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم يسعون إلى تحديد ما إذا كان المرضى الذين تماثلوا للشفاء تماما قادرين على نقل العدوى، وما إذا كانوا قد طوروا أجساما مضادة تتيح مناعة ضد المرض.

وقال أطباء من مستشفى "تونغجي"، في المدينة الصينية حيث تم اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض، في تصريح للتلفزيون الحكومي الصيني "سي. سي. تيفي"، إنهم لم يتوصلوا إلى أي دليل قاطع على أن هؤلاء المرضى الذين تعافوا وثبت اختبار ثان أجري لهم أنه إيجابي، قادرون على نقل العدوى، وذلك استنادا إلى مراقبة وثيقة من أفراد أسرهم و الاختبارات المخبرية.

وعلى الرغم من صغر حجم العينة نسبيا، إلا أن أبحاث مستشفى "تونغجي" تثير الاهتمام؛ خاصة أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء من المرض في الصين يفوق بكثير الحالات الجديدة المؤكدة.

ومنذ دجنبر الماضي، أصيب أكثر من 80 ألف شخص في الصين بفيروس "كورونا"، فيما لازال حوالي 4300 مريض يتلقون العلاجات في المستشفيات .

وقال وانغ وي، رئيس مستشفى "تونغجي"، إن ضمن 147 مريضا ممن شملتهم الدراسة ثبت إصابة خمسة فقط، أو أكثر بقليل من 3 في المائة، مرة أخرى بعد شفائهم، وذلك بعد خضوعهم لاختبارات الحمض النووي.

وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير إعلامية أن مرافق الحجر الصحي في ووهان أكدت أن حوالي 5 إلى 10 في المائة من مرضاها الذين تماثلوا للشفاء كانت اختباراتهم إيجابية عند خضوعهم للفحص مجددا، ومن ضمنهم أسرة في المدينة مكونة من ثلاثة أفراد ثبت إصابتهم جميعا مرة أخرى.

وقد أثارت هذه الحوادث تساؤلات حول مصداقية اختبارات الحمض النووي وقدرتها على الكشف عن آثار الفيروس لدى بعض المرضى الذين تماثلوا للشفاء.

وصرح وانغ بأن المرضى المعنيين لم يظهروا أية أعراض، ولم يصب أي من أفراد أسرهم أو الاشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بهم بالعدوى .

وزاد: "إنها مجرد عينة صغيرة وليست كافية لطمأنتنا بصحة النتائج الأولية التي توصلنا اليها "، مضيفا: "الفريق الطبي بحاجة إلى دراسة وبائية واسعة النطاق لتوجيه أعمالنا في رصد الأمراض والوقاية منها".

غير أن المسؤول نفسه أكد ضرورة عزل المرضى الذين تماثلوا للشفاء، لمدة أسبوعين بعد خروجهم من المستشفى، حتى يتم فحصهم مرة أخرى للتأكد من خلوهم من الإصابة.

وفي ظل توالي هذه الحالات، قررت السلطات الصحية بمقاطعة خوبي إعادة هؤلاء المرضى الى المستشفيات، فيما تقرر إرسال الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض إلى مرافق الحجر الصحي للمراقبة الطبية لمدة أسبوعين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - وفاء الخميس 26 مارس 2020 - 13:53
على ما يبدو الأمر ليس بالسهولة مما كان وضع صعب ومعقد يستوجب الحيطة والحذر واخده بمحمل الجد ولعل وضع المتعافين في حجر صحي لمدة 15 يوما إضافية عين الصواب والله يحفظ
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2 - Red1 الخميس 26 مارس 2020 - 13:56
و لكن لا يشكل خطر لأن المتعافين قد كونوا أجسام مضادة ضد الفيروس حتى و لو عادت الإصابة سيتجاوزنها بسهولة.
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3 - Occas الخميس 26 مارس 2020 - 13:57
انخفاض التلوث بسبب توقف المعامل والسيارات احسن هدية من كورونا الى الطبيعة .الفرصة لممارسة الرياضة
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4 - ناقوس الخطر الخميس 26 مارس 2020 - 13:58
انها معركة كر وفر بين الإنسان وكوفيد19.
يا للهول؟!
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5 - وباء حميد الخميس 26 مارس 2020 - 13:59
من حسنات الكوفيد أنه لا يفرق بين الغني والفقير وبما أن الفقير ليس له ما يخسره تجد حالته النفسية جد عالية بينما الغني مرعوب يخاف على حياته وممتلكاته واطفاله ادا نجا من الملكة كورنا فسيموت من الخوف الشديد
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6 - Red Pen الخميس 26 مارس 2020 - 13:59
مما يبرر ان هذا الفيروس مصطنع ليدمر البشرية. حسبي الله ونعم الوكيل.
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7 - hayat الخميس 26 مارس 2020 - 14:00
اخشى ان يكون الفروس في حالة سكون بعد الشفاء و يرجع مرة اخرى للنشاط من جديد. (ليت ادري هل علميا يقع هذا ام لا) est ce qu il est récidive?
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8 - nada الخميس 26 مارس 2020 - 14:00
دبا واش باغين تصفيوها لينا بالخلعة قبل المرض ولا شنوو ... واش هاد حلم ولا بصح ..
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9 - azilal الخميس 26 مارس 2020 - 14:02
يعني ان قناه شوف تي في يجب ان تخضع للحجر
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10 - الياس الخميس 26 مارس 2020 - 14:02
المشكلة هي أن كل المتعافين خالطوا عائلاتهم وأصدقائهم ونشروا الفيروس في المحيط
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