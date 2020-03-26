الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" تتضاعف في بلجيكا

هسبريس ـ مُتابعة

تضاعف عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا اليوم الخميس، مقارنة بالأربعاء بعد تسجيل 1298 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح المجموع 6235 حالة إصابة مؤكدة رسميا.

وزاد عدد الوفيات 42 حالة جديدة ،ليرتفع العدد الإجمالي إلى 220 حالة، بينما غادرت المستشفى 128 حالة بعد تعافيها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن السلطات الصحية في البلد.

كما دخلت المستشفى 536 حالة جديدة؛ ليرتفع عدد الذين يتم علاجهم داخل المستشفيات إلى 2652 حالة، منها 605 في العناية المركزة.

كما ارتفع عدد الحالات التي يتم علاجها بسبب المشاكل التنفسية الناتجة عن الإصابة بالفيروس إلى 420 حالة، وهو ما يعني ضعف العدد الذي سُجل ضمن الإحصائيات الصادرة أمس الأربعاء.

وعلى جانب آخر، أعلنت بلجيكا اليوم أنها لن تقبل حالات إصابة بالفيروس من بلدان أخرى، كما طلبت إيطاليا وهولندا، حتى يتم تخطي ذروة الوباء ولا يحدث عجز في المستشفيات بسبب الإقبال.