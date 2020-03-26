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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس الجزائر يطالب بزيادة الجهد أمام وباء كورونا

رئيس الجزائر يطالب بزيادة الجهد أمام وباء كورونا

رئيس الجزائر يطالب بزيادة الجهد أمام وباء كورونا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 26 مارس 2020 - 14:30

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن "البلاد تواجه محنة وباء جديد على البشرية، حيث أنه حير المنظمة العالمية للصحة وأربك مقدرات الدول المتطورة".

وقال الرئيس تبون، في رسالة بعث بها إلى وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد وإلى كل موظفي وعمال القطاع ، إنه "خجول لعدم تواجده مع الأطباء وكوادر الصحة الذين يواجهون وباء كورونا".

وأضاف: "أتابع بفخر واعتزاز جهودكم الخيرة لمواجهة محنة الوباء، داعيا الأطباء لمضاعفة الجهد والابقاء على أعلى درجات التأهب".

واحتج اليوم عمال مستشفى بلدة بوفاريك، في ولاية البليدة التي تخضع لحجر شامل منذ أول أمس الثلاثاء، على سوء إدارة أزمة وباء كورونا، وطالبوا الرئيس تبون بزيارتهم للاطلاع على ظروف عملهم.

جدير بالذكر أن الجزائر سجلت، وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، 21 حالة وفاة من مجموع 302 إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد لعيوني الخميس 26 مارس 2020 - 14:47
اتمنى ان يكون هجا الفيروس درست لحكام المرادية من اجل الاهتمام بمواطنيهم ببناء المستشفيات عوض اهدارها على التسلح وشردمة اابوليساريو. ادن عليكم اخراج الطائرات الحربية والمدرعات والقادفات من اجل تطبيب الناس.
الامر خطير واسعار النفط تتهاوى الى الحضيض ادا لم يظهر فرج في بداية ابريل سعر النفط قد ينزل الى 15 دولار اوا فكها يا من وحلتيها
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2 - abdou الخميس 26 مارس 2020 - 14:53
اللهم اخفض بلاد المسلمين جميعها وًاحفظ المغربً الجزاءر و شعبهما و زعماوءهما.الرءيس تبون لا يقدر ان يزور مستشفيات هو رجل مسن وًكرونا يستهدف المسنين وكذالك فهو مدخن سيجارة عفا الله عنه كما عافانا ،يعني الرءة تكاد تتحمل الاوكسجين فقط.
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3 - Ayoub الخميس 26 مارس 2020 - 14:55
Monsieur le président, vos avez oublié l état de santé de votre petit fils le Polisario vis à vis du Coronavirus, parce que il est Marocain? dieu vous récompensera tôt ou tard
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4 - بنيعقوب الخميس 26 مارس 2020 - 15:07
على حكام الجزائر أن يتوبو إلى الله بطلب العفو من المملكة المغربية الشريفة ويطلقوا سراح المحتجزين بتندوف قبل فوات الأوان.
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5 - مغربي صحراوي الخميس 26 مارس 2020 - 15:28
و ماذا عن سكان مخيمات تندوف الذين جمعهم النظام الجزائري فوق أراضيه لتشتيت جيرانه وضرب وحدتهم الوطنية والتربية..؟ إن المجتمع الدولي يعرف حق المعرفة مسؤولية هذا النظام على صحتهم وسلامتهم الجسدية والا عليه أن يفتح المجال للمغرب لإجلاء مواطنيه المنحدرين من الصحراء المغربية ليعالجهم في المستشفيات المغربية
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6 - Contrex الخميس 26 مارس 2020 - 15:34
اللهم احفظنا بحفظك الجميل، واحفظ كل المسلمين في العالم، واحفظ البشرية جمعاء من هذا الوباء يا رب العالمين.
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