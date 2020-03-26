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كُتّاب وآراء
رئيس الجزائر يطالب بزيادة الجهد أمام وباء كورونا
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن "البلاد تواجه محنة وباء جديد على البشرية، حيث أنه حير المنظمة العالمية للصحة وأربك مقدرات الدول المتطورة".
وقال الرئيس تبون، في رسالة بعث بها إلى وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد وإلى كل موظفي وعمال القطاع ، إنه "خجول لعدم تواجده مع الأطباء وكوادر الصحة الذين يواجهون وباء كورونا".
وأضاف: "أتابع بفخر واعتزاز جهودكم الخيرة لمواجهة محنة الوباء، داعيا الأطباء لمضاعفة الجهد والابقاء على أعلى درجات التأهب".
واحتج اليوم عمال مستشفى بلدة بوفاريك، في ولاية البليدة التي تخضع لحجر شامل منذ أول أمس الثلاثاء، على سوء إدارة أزمة وباء كورونا، وطالبوا الرئيس تبون بزيارتهم للاطلاع على ظروف عملهم.
جدير بالذكر أن الجزائر سجلت، وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، 21 حالة وفاة من مجموع 302 إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
الامر خطير واسعار النفط تتهاوى الى الحضيض ادا لم يظهر فرج في بداية ابريل سعر النفط قد ينزل الى 15 دولار اوا فكها يا من وحلتيها