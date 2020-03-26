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الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا تخوض حرب الإمدادات الطبية ضد "كورونا"

إسبانيا تخوض حرب الإمدادات الطبية ضد "كورونا"

إسبانيا تخوض حرب الإمدادات الطبية ضد "كورونا"
هسبريس - إفي
الخميس 26 مارس 2020 - 15:51

أقرت الحكومة الإسبانية، الخميس، بأنها تخوض "حربا" للحصول على إمدادات طبية من الأسواق الدولية، نظرا لأن كافة الدول تحاول الحصول على المعدات نفسها من الصين.

وقالت الوزيرة ماريا خيسوس مونتيرو، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، في تصريحات تلفزيونية: "نحن في حرب حقيقية للحصول على أجهزة التنفس والأقنعة... وهذا هو كل ما نحن بصدده" لتوضح بذلك أسباب التأخير في وصول المزيد من المعدات، سواء أجهزة التنفس لمن هم في حالة خطيرة أو مواد الوقاية اللازمة للعاملين في المجال الصحي.

جدير بالذكر أن الطلب على هذه المواد مستمر بين العاملين في المجال الصحي، ويمثل نقص هذه الإمدادات مثار انتقاد رئيسي من جانب المعارضة السياسية للحكومة الإسبانية، التي تواجه اتهاما بالتباطؤ في مكافحة الوباء.

وكشفت مونتيرو أن بعض الموردين لا يلتزمون بمواعيد التسليم، فضلا عن "عمليات الاحتيال والمضاربين الذين يريدون الاستفادة" من الوضع الحرج الذي يعيشه العالم بأسره.

وأضافت أنه يتعين على السلطات ضمان أن ما يصل "مواد آمنة"، وشددت على أنه لا يوجد تأخير في عمليات الشراء؛ ولكن هناك "مشكلة حقيقية وعالمية تتمثل في المنافسة على الحصول على هذه المواد، في الوقت الذي حظرت فيه العديد من الدول تصديرها".

وأعلنت الحكومة الإسبانية، الأربعاء، عن صفقة ضخمة لشراء معدات طبية من الصين بقيمة 432 مليون يورو، تضم 550 مليون قناع و950 جهاز تنفس و5.5 ملايين اختبار سريع لفيروس "كورونا" المستجد و11 مليون قفاز.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت عن إقامة جسر جوي لنقل هذه الإمدادات وغيرها التي وصلت وتم توزيعها بالفعل.

يذكر أن حصيلة الوفيات الناجمة عن "كورونا" في إسبانيا وصلت إلى أربعة آلاف و89 حالة، بينما بلغت الإصابات 56 ألفا و188 حالة، وفقا لأحدث البيانات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مغربي من الخارج الخميس 26 مارس 2020 - 16:12
المغرب كان سباقا في اقتناء كل شيء و اقرار مقاربات شجاعة للتصدي لهذا الوباء. يجب على وعي الشعب ان يكون في مستوى وعي السلطات.
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2 - المصطفاوي الخميس 26 مارس 2020 - 16:18
بداية أفول نجم الغرب قاطبة وبزوغ نجم الصين . وضربة قاضية يسددها covid19 للنظام العالمي والعولمة على حلبة يشاهدها كل العالم الموبوء
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6
3 - Simo الخميس 26 مارس 2020 - 16:21
اين انتم يامن تبخسون السلع والمنتوجات الصينية
الكل يتهافت على الصين ويطلب رضاها من اجل الحصول على حصة من معداتها
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