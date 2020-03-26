24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:21
|13:38
|17:03
|19:47
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ثلاثة خطوط دفاعية" .. هكذا تواجه الصين الإصابات الوافدة بـ"كورونا"
- شبكة جمعيات تدعو إلى مراقبة الأسعار في بومية
- خبير صيني يوصي بوصفة تقليدية لعلاج المصابين بفيروس "كورونا"
- طبيب يضع مختبرا للتحليلات رهن وزارة الصحة
- تعافي مريضة يجلب تنويهات لأطر الفقيه بنصالح
مباراة أتلانتا وفالنسيا .. "قنبلة بيولوجية" وراء نشر كورونا بأوروبا (5.00)
- 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع الحصيلة إلى 225 بالمغرب - (476)
- في قلب "أزمة كورونا" .. أساتذة متعاقدون يستنكرون اقتطاع الأجور - (149)
- الحكومة تستعين بالداخلية لتحديد المستفيدين من "صندوق كورونا" - (120)
- المغرب يوضح رسميا تفاصيل استعمال دواء علاج فيروس "كورونا" - (119)
- "كورونا" ينشر الهلع بين ممرضي مستشفى الحسن الثاني بأكادير - (107)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إسبانيا تخوض حرب الإمدادات الطبية ضد "كورونا"
أقرت الحكومة الإسبانية، الخميس، بأنها تخوض "حربا" للحصول على إمدادات طبية من الأسواق الدولية، نظرا لأن كافة الدول تحاول الحصول على المعدات نفسها من الصين.
وقالت الوزيرة ماريا خيسوس مونتيرو، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، في تصريحات تلفزيونية: "نحن في حرب حقيقية للحصول على أجهزة التنفس والأقنعة... وهذا هو كل ما نحن بصدده" لتوضح بذلك أسباب التأخير في وصول المزيد من المعدات، سواء أجهزة التنفس لمن هم في حالة خطيرة أو مواد الوقاية اللازمة للعاملين في المجال الصحي.
جدير بالذكر أن الطلب على هذه المواد مستمر بين العاملين في المجال الصحي، ويمثل نقص هذه الإمدادات مثار انتقاد رئيسي من جانب المعارضة السياسية للحكومة الإسبانية، التي تواجه اتهاما بالتباطؤ في مكافحة الوباء.
وكشفت مونتيرو أن بعض الموردين لا يلتزمون بمواعيد التسليم، فضلا عن "عمليات الاحتيال والمضاربين الذين يريدون الاستفادة" من الوضع الحرج الذي يعيشه العالم بأسره.
وأضافت أنه يتعين على السلطات ضمان أن ما يصل "مواد آمنة"، وشددت على أنه لا يوجد تأخير في عمليات الشراء؛ ولكن هناك "مشكلة حقيقية وعالمية تتمثل في المنافسة على الحصول على هذه المواد، في الوقت الذي حظرت فيه العديد من الدول تصديرها".
وأعلنت الحكومة الإسبانية، الأربعاء، عن صفقة ضخمة لشراء معدات طبية من الصين بقيمة 432 مليون يورو، تضم 550 مليون قناع و950 جهاز تنفس و5.5 ملايين اختبار سريع لفيروس "كورونا" المستجد و11 مليون قفاز.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت عن إقامة جسر جوي لنقل هذه الإمدادات وغيرها التي وصلت وتم توزيعها بالفعل.
يذكر أن حصيلة الوفيات الناجمة عن "كورونا" في إسبانيا وصلت إلى أربعة آلاف و89 حالة، بينما بلغت الإصابات 56 ألفا و188 حالة، وفقا لأحدث البيانات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
الكل يتهافت على الصين ويطلب رضاها من اجل الحصول على حصة من معداتها