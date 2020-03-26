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كُتّاب وآراء
إصابة 24 طبيبا وممرضا بـ"كورونا" في إسطنبول
كشف رئيس جمعية أطباء مراكز الرعاية الصحية في إسطنبول قطب الدين دمير، أن 24 عاملا صحيا في إسطنبول، بينهم أطباء وممرضون، تم تأكيد إصابتهم بفيروس "كورونا".
وأفاد دمير، في تصريح صحفي اليوم الخميس، بأن الأطباء والممرضين الذين أصيبوا بالفيروس، يعملون في مستشفيات ومراكز صحية تابعة لأحياء مختلفة بإسطنبول.
وسجل أن الحالة الصحية العامة للمصابين من الطواقم الصحية بإسطنبول، والبالغ عددهم 24 جيدة، موضحا أن البعض منهم يتلقى العلاج في المستشفى، والبعض الآخر في منازلهم.
وأضاف دمير أن أخطاء كبيرة ارتكبت اجتماعيا من قبل الكثيرين، وهذه الأخطاء بدأت أواخر شهر فبراير واستمرت حتى مطلع شهر مارس، مضيفا "الكثير من المواطنين الأتراك الذين قدموا من الخارج راجعوا المراكز الصحية في الأحياء للحصول على تقارير طبية، واحكتوا بالمواطنين وخصوصا كبار السن".
وشدد دمير على عدم خروج أي مواطن من منزله ما لم تكن هناك ضرورة، داعيا إياهم إلى عدم الذهاب للمستشفيات والمراكز الصحية في حال عدم وجود شكاوى جدية ذات صلة بأعراض الفيروس.