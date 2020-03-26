عدد الوفيات بـ"كورونا" في بريطانيا يقفز إلى 578

هسبريس - أ.ف.ب

سجلت بريطانيا للمرة الأولى أكثر من 100 حالة وفاة في 24 ساعة من جراء فيروس كورونا المستجد الخميس، مع وفاة 115 شخصا أصيبوا بالفيروس.

وأورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية "مع حلول الساعة الخامسة مساء، توفي 578 شخصاً في المملكة المتحدة كانت قد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19)".