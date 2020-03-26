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فرنسا تسجّل 365 وفاة إضافية بفيروس" كورونا"

فرنسا تسجّل 365 وفاة إضافية بفيروس" كورونا"
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 26 مارس 2020 - 20:25

تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة 365 شخصاً في المستشفيات خلال 24 ساعة في فرنسا بما في ذلك، "فتاة عمرها 16 عاماً لأول مرة" في منطقة باريس، ليصل عدد الوفيات إلى 1696 حالة منذ بداية الوباء، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الفرنسية الخميس.

وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون "لدينا الآن 3375 مريضاً في العناية المركزة في فرنسا (بزيادة 548 في يوم واحد) يعانون من شكل حاد من المرض من إجمالي 13904 مرضى (بزيادة 2365) أدخلوا إلى المستشفى".

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