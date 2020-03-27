روسيا تغلق المطاعم بالبلاد لمنع انتشار كورونا

هسبريس - د.ب.أ

تعتزم روسيا إغلاق المطاعم بشكل مؤقت في مختلف أنحاء البلاد لمدة تسعة أيام اعتبارا من غد السبت للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاء في مرسوم نشر على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين اليوم الجمعة أنه لا يزال يمكن للمطاعم مباشرة خدمة التوصيل خلال تلك المدة.

أعلنت روسيا عن أكثر من 800 حالة إصابة بفيروس كورونا، أغلبها في موسكو، التي شهدت حالتي وفاة على الأقل بسبب الفيروس. وأشار العمدة سيرجي سوبيانين إلى أن العدد الفعلي للحالات ربما يكون "أكبر بكثير".

منعت روسيا الرحلات الدولية المنتظمة وفرضت إجراءات حجر صحي صارمة على أي شخص يدخل البلاد وعلى أي شخص قد يكون قد خالط شخصا مصابا بالفيروس.

وفضلت الحكومة عدم فرض إجراءات غلق مثل تلك التي شهدتها الصين المجاورة وبعض الدول الأوروبية بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، للصحفيين أمس الخميس إن روسيا ليس لديها وباء ولكن "ما زلنا بحاجة إلى الاستعداد لأسوأ سيناريو."