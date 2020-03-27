24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:3817:0419:4821:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل اقترب المغرب من مرحلة الانتشار السريع لفيروس "كورونا"؟ (5.00)

  2. إسبانيا تخوض حرب الإمدادات الطبية ضد "كورونا" (5.00)

  3. "كورونا" يمنع العمال المغاربة عن الحقول الفرنسية (5.00)

  4. أجهزة التنفس الاصطناعي وآليات كشف فيروس كورونا تصل المغرب (5.00)

  5. لحلو ينتقدُ تمجيد الإعلام والمجتمع لفئة "التافهين" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | عدد الوفيات بـ"كورونا" يبلغ 2378 حالة‎ بإيران

عدد الوفيات بـ"كورونا" يبلغ 2378 حالة‎ بإيران

عدد الوفيات بـ"كورونا" يبلغ 2378 حالة‎ بإيران
هسبريس - متابعة
الجمعة 27 مارس 2020 - 11:10

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 2378 حالة‎.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.