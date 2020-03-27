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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الفرنسي يحذر من "أيام صعبة" مقبلة

الرئيس الفرنسي يحذر من "أيام صعبة" مقبلة

الرئيس الفرنسي يحذر من "أيام صعبة" مقبلة
هسبريس - متابعة
الجمعة 27 مارس 2020 - 11:30

تحدث رئيس الحكومة الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تصاعد كبير لفيروس كورونا في بلاده.

وحذر الرئيس الفرنسي، في كلمة له بشأن تداعيات انتشار الفيروس في البلاد، من "أيام صعبة" مقبلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عيد المنعم الجمعة 27 مارس 2020 - 11:49
كان من الواجب التحظير في البداية لأن أغلب الدول فكرت في الاقتصاد قبل الشعب حتى انتشرت الفيروس بداو بتوقيف الرحلات
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11
2 - احمد المغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 11:54
اذا كانت فرنسا البلد المتطور و المتعلم و القوي بامكانياته البشرية و الاقتصادية و المالية و مرعوب ماذا يقول المغرب البلد الذي ما زال يتخبط في الفقر و الامية و الجهل و ضعف الامكانيات و العشوائية؟ يا ربي ارحمنا و الطف بنا فليس لنا الا انت.
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23
3 - وجدي الجمعة 27 مارس 2020 - 11:56
عرفين ايام صعبة الى بغيتو نجيو نعانوكوم سيفطو لنا غي طيارة نجيو نعاونوكوم بلا فلوس
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-30
4 - sarah الجمعة 27 مارس 2020 - 12:11
Selon le journal allemand Der Spiegel, la France demande l'aide logistique de l'armée allemande.
وفقا لصحيفة دير شبيجل الألمانية ، تطلب فرنسا مساعدة لوجستية من الجيش الألماني.
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6
5 - الياس الجمعة 27 مارس 2020 - 12:29
لا ينفع التحذير الان بعد فوات الأوان. كل الدول فكرت في الاقتصاد قبل الشعب
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7
6 - Said الجمعة 27 مارس 2020 - 12:34
القرار الذي اتخده المغرب كان جيدا باغلاق الحدود باكراً، إن شاء الله سوف يتم تطويق المرض في القريب العاجل، وتعود الحياة إلى العادة، دعواتي أن يحفض الله المغرب وجميع بقاع العالم
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17
7 - Alfonso الجمعة 27 مارس 2020 - 12:41
تقدم في المجال الطبي في الامور العاديه اما في الوقت التي هبت هذه الجائحة ظهرت الحقيقه فرنسا طلبت المساعدة من المانيا المستشفيات لا تستوعب عدد المرضى
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2
8 - فرانز كافكا الجمعة 27 مارس 2020 - 12:51
لا شخص على وجه اﻷرض كيف ما كان يستطيع التنبؤ بما ستأول إليه اﻷوضاع ... اﻷعناق مشرئبة نحو مختبرات صناعة اﻷدوية
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