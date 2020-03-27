الرئيس الفرنسي يحذر من "أيام صعبة" مقبلة

هسبريس - متابعة

تحدث رئيس الحكومة الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تصاعد كبير لفيروس كورونا في بلاده.

وحذر الرئيس الفرنسي، في كلمة له بشأن تداعيات انتشار الفيروس في البلاد، من "أيام صعبة" مقبلة.