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الرئيسية | خارج الحدود | وفيات كورونا ترتفع إلى 4858 ضحية بإسبانيا

وفيات كورونا ترتفع إلى 4858 ضحية بإسبانيا

وفيات كورونا ترتفع إلى 4858 ضحية بإسبانيا
هسبريس - متابعة
الجمعة 27 مارس 2020 - 11:49

قالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الجمعة إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بواقع 769 حالة لتصبح 4858 في زيادة قياسية جديدة خلال يوم واحد.

وزادت حالات الإصابة بالفيروس إلى 64059 مقارنة مع 56188 أمس الخميس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - رضوان لعلالي الجمعة 27 مارس 2020 - 12:25
ياربي السلامة والعافية الله يشوف من حالهم يارب اللهم الطف بعبادك يارب اللهم الطف بعبادك يارب
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2 - علي السوسي الجمعة 27 مارس 2020 - 12:27
رحماك يا رب بجيراننا الاسبان وبعبادك أجمعين اللهم اكشف عنا هذه الغمة واحفظنا من كل مكروه يارب العالمين
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3 - محمد منصوري تايناست الجمعة 27 مارس 2020 - 12:33
نسأل الله عز وجل أن يحفظ البشرية جمعاء من كل مكروه
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4 - ابو نرجس الجمعة 27 مارس 2020 - 12:34
إسبانيا والإمكانيات الكبيرة ومع ذلك تعيش المعاناة الكبيرة . نحن في مرحلة حاسمة نكون او لا نكون وجب أخذ الاحتياطات اللازمة الحذر كل الحذر سلاحنا هو البقاء بمنازلنا لمحاصرته انه وباء خبيث والسلامة للجميع يا ربي تشوف من حالنا وتحفظنا جميعا أخي اختي # بقى ف دارك #
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5 - خالد.ف الجمعة 27 مارس 2020 - 12:37
لا شك أن تبعات هذا الفيروس اللعين ستكون وخيمة على العالم ! سيخلف دمارا إقتصاديا عاما و بالتالي ستتفاقم الأوضاع اجتماعيا و سياسيا و إنسانيا ...و ستزداد سوءا بل قد تندلع الحروب ! يجب على شعوب العالم بأسره أن تتحد على الحق و ترذع جبابرة العالم إخوان الشياطين و أعداء البشرية للكف عن استعبادهم للشعوب و الأخذ بزمام الأمور ، فهم لا يشكلون سوى 5 في المائة و لا شك أنهم السبب الرئيسي للشرور التي نشهدها ** كلما أوقذوا نارا للحرب أطفأها الله ، و يسعون في الأرض فسادا **
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6 - لينا الجمعة 27 مارس 2020 - 12:44
اللهم برحمتك نستغيث اللهم يا لطيف الطف بعبادك المؤمنين انت المنجي وانت الشافي وانت الراقي ،،انك على كل شبء قدير.
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7 - salamou alikoum الجمعة 27 مارس 2020 - 12:44
السلام عليكم
هادشي جد خطير، الله أحد الباس، بقاو فديو ركم سالمين لي عندكم قضيو بيه راه غادي تندموا الا مدرتوش هادشي دول متقدمة او تقهرات عاد لي جا تحتها او دعيو الله و اكتروا الصدقات و ذكروا اللطيف و اقيموا صلاة الليل و اعتكفوا على قرائة القرآن
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8 - وجدي الجمعة 27 مارس 2020 - 12:47
حفظ الله هدا البلد الايبيري الصديق وسائر أرجاء المعمور.اسبانيا بلد اعشقها بها اخوان لنا واصدقاء احباء .يعيش من خيراتها الالاف من المغاربة .ازورها في اجازتي والاحظ مدى طيبوبة شعبها وترحابه بالجميع
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