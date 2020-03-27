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كُتّاب وآراء
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رئيس وزراء بريطانيا يعلن إصابته بفيروس "كورونا"
الجمعة 27 مارس 2020 - 12:20
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، ثبوت إصابته بفيروس كورونا وقال إنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.
وقال جونسون "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية".
وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - mati الجمعة 27 مارس 2020 - 12:30
لا اله الا الله سبحان الله اول مرة في حياتي ارى فيها الأكابر و الأغنياء وأصحاب القرار يعانون مثل الفقراء واللهم ارفع عنا البلاء قولوا امين
2 - الرجال في زمن كورونا الجمعة 27 مارس 2020 - 12:33
اولئك يضحون بحياتهم من أجل شعوبهم ولا يضحون بشعوبهم من أجل مناصبهم..
3 - ملاحظ الجمعة 27 مارس 2020 - 12:33
هدا الكوفيد يعشق أجساد البرجوازيين والاغنياء والمشاهير في حين ينفر من أجسام الفقراء المزلوطين التي اكتسبت مناعة قوية وكيف لا وهم لا يقصدون الأطباء إلا نادرا ويشفون هكدا بدون أدوية. اما الأغنياء فهم في أتصال دائم ودوري مع الأطباء ويقصدون المستشفى ولو كان اصبعهم الخنصر به ألم طفيف.كما انهم معتادون على المعقمات والمطهرات وبالتالي فالفيروس الموفيدي يحب هكدا أجساد طرية مدلعة كما يقول المصريون. أنا لا أهدي ولا يتخيل إلي بل هده الأمور تدرس في الجامعات العالمية
4 - خالد الجمعة 27 مارس 2020 - 12:37
إلى صاحب التعليق ١،
يا اخي ، وهل الفقراء يستفيدون من نفس العناية الصحية كالأغنياء.
انما الاعمار بيد الله،
يا اخي ، وهل الفقراء يستفيدون من نفس العناية الصحية كالأغنياء.
انما الاعمار بيد الله،
5 - خالد.ف الجمعة 27 مارس 2020 - 12:44
بالأمس أرهب شعبه بخطورة الفيروس ، و اليوم أصبح مصابا به ! شخصية بهذا الحجم تصاب أيضا رغم الإحتياطات الضرورية!؟ ** قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ** اللهم إحفظ البشرية جمعاء من هذا الوباء .
6 - الى mati الجمعة 27 مارس 2020 - 12:45
فالمغرب هناك اختلاف رغم ان الداء لا يفرق بين الطبقات الى ان الفقير الان مهدد بجائحة كرونا و تحت انياب الفقر و الحاجة و تبجح بعض عناصر المخزن اللذيت يتلذذون في تطبيق منع الحضر و اكبر مثال انتحار الخضار الذي ضرب من طرف القائد لوهلة تظن ان القمع و منع التجول كي لا نعدي الطبقة الغنية و الحاكمة اللتي انقطعت بهم سبل الهروب من المغرب
8 - الى الرجال في زمن كورونا الجمعة 27 مارس 2020 - 12:49
اي تضحية يا أخي ؟ اليس هذا من قال للشعب البريطاني جهزوا انفسكم لفقد احبابكم ، اليست سفارته في الكويت هي التي قالت للبريطانيين في الكويت اذا لم تستطيعوا العودة الى بريطانيا او لم تجدوا سكنا او ما تأكلون فعليكم بالجمعيات الخيرية في الكويت ، اذا كنت تريد ان ترى الرجال في زمن كرونا فاذهب شرقاً
9 - ايوب الجمعة 27 مارس 2020 - 12:55
هذا كان من بين المستهترين بكورونا
فلننتظر دور الترامب أيضا
فلننتظر دور الترامب أيضا
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