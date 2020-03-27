24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:3817:0419:4821:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بين السماء والأرض .. هكذا تأرجحت تفسيرات العلماء لـ"وباء الأندلس" (5.00)

  2. هل اقترب المغرب من مرحلة الانتشار السريع لفيروس "كورونا"؟ (5.00)

  3. إسبانيا تخوض حرب الإمدادات الطبية ضد "كورونا" (5.00)

  4. "كورونا" يمنع العمال المغاربة عن الحقول الفرنسية (5.00)

  5. أجهزة التنفس الاصطناعي وآليات كشف فيروس كورونا تصل المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رئيس وزراء بريطانيا يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

رئيس وزراء بريطانيا يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

رئيس وزراء بريطانيا يعلن إصابته بفيروس "كورونا"
هسبريس - رويترز
الجمعة 27 مارس 2020 - 12:20

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، ثبوت إصابته بفيروس كورونا وقال إنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.

وقال جونسون "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية".

وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - mati الجمعة 27 مارس 2020 - 12:30
لا اله الا الله سبحان الله اول مرة في حياتي ارى فيها الأكابر و الأغنياء وأصحاب القرار يعانون مثل الفقراء واللهم ارفع عنا البلاء قولوا امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
68
2 - الرجال في زمن كورونا الجمعة 27 مارس 2020 - 12:33
اولئك يضحون بحياتهم من أجل شعوبهم ولا يضحون بشعوبهم من أجل مناصبهم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - ملاحظ الجمعة 27 مارس 2020 - 12:33
هدا الكوفيد يعشق أجساد البرجوازيين والاغنياء والمشاهير في حين ينفر من أجسام الفقراء المزلوطين التي اكتسبت مناعة قوية وكيف لا وهم لا يقصدون الأطباء إلا نادرا ويشفون هكدا بدون أدوية. اما الأغنياء فهم في أتصال دائم ودوري مع الأطباء ويقصدون المستشفى ولو كان اصبعهم الخنصر به ألم طفيف.كما انهم معتادون على المعقمات والمطهرات وبالتالي فالفيروس الموفيدي يحب هكدا أجساد طرية مدلعة كما يقول المصريون. أنا لا أهدي ولا يتخيل إلي بل هده الأمور تدرس في الجامعات العالمية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - خالد الجمعة 27 مارس 2020 - 12:37
إلى صاحب التعليق ١،
يا اخي ، وهل الفقراء يستفيدون من نفس العناية الصحية كالأغنياء.
انما الاعمار بيد الله،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
5 - خالد.ف الجمعة 27 مارس 2020 - 12:44
بالأمس أرهب شعبه بخطورة الفيروس ، و اليوم أصبح مصابا به ! شخصية بهذا الحجم تصاب أيضا رغم الإحتياطات الضرورية!؟ ** قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ** اللهم إحفظ البشرية جمعاء من هذا الوباء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
6 - الى mati الجمعة 27 مارس 2020 - 12:45
فالمغرب هناك اختلاف رغم ان الداء لا يفرق بين الطبقات الى ان الفقير الان مهدد بجائحة كرونا و تحت انياب الفقر و الحاجة و تبجح بعض عناصر المخزن اللذيت يتلذذون في تطبيق منع الحضر و اكبر مثال انتحار الخضار الذي ضرب من طرف القائد لوهلة تظن ان القمع و منع التجول كي لا نعدي الطبقة الغنية و الحاكمة اللتي انقطعت بهم سبل الهروب من المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - متتبعة الجمعة 27 مارس 2020 - 12:45
الان استعد لفراق احبتك، الدنيا دوارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
8 - الى الرجال في زمن كورونا الجمعة 27 مارس 2020 - 12:49
اي تضحية يا أخي ؟ اليس هذا من قال للشعب البريطاني جهزوا انفسكم لفقد احبابكم ، اليست سفارته في الكويت هي التي قالت للبريطانيين في الكويت اذا لم تستطيعوا العودة الى بريطانيا او لم تجدوا سكنا او ما تأكلون فعليكم بالجمعيات الخيرية في الكويت ، اذا كنت تريد ان ترى الرجال في زمن كرونا فاذهب شرقاً
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - ايوب الجمعة 27 مارس 2020 - 12:55
هذا كان من بين المستهترين بكورونا
فلننتظر دور الترامب أيضا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.