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كُتّاب وآراء
بلجيكا تحصي 69 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الجمعة، أن البلاد أحصت 69 حالة وفاة جديدة ناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبهذا الرقم، يرتفع عدد الموتى جراء "كوفيد-19" إلى 289، منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.
من جهة أخرى، أوضح مركز الأزمة ووزارة الصحة العمومية في حصيلتهما اليومية، أن 490 شخصا إضافيا أدخلوا المستشفيات منذ يوم أمس الخميس، وذلك من مجموع 3042، من بينهم 690 يخضعون للعناية المركزة (+85).
ومنذ ليلية يوم أمس، تم تأكيد إصابة 1049 شخصا بعدوى فيروس "كوفيد-19"، من بينهم 772 في المنطقة الفلامانية، و137 ببروكسيل، و131 في المنطقة الوالونية (بينما يظل أصل 9 أشخاص غير معروف).
وحسب المصدر ذاته، تم تأكيد 7284 حالة عدوى في بلجيكا منذ بداية أزمة الوباء.