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الرئيسية | خارج الحدود | إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس "كورونا"

إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس "كورونا"

إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس "كورونا"
هسبريس - رويترز
الجمعة 27 مارس 2020 - 14:21

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك على "تويتر"، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس "كورونا" وقال إنه يعزل نفسه في منزله ويعاني من أعراض متوسطة.

وقبل أقل من ساعتين على هذا الإعلان صرح رئيس الوزراء بوريس جونسون أيضا بأنه أصيب بكورونا.

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