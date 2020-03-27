24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
27/03/2020
الأيام القادمة
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:53
|07:19
|13:38
|17:04
|19:48
|21:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- وفاة خطيب مسجد وشيخ بفيروس "كورونا" بمراكش
- وزارة الداخلية تحقق في "تصرفيق" مخالفي حالة الطوارئ الصحية
- تكثيف الرقابة بالبيضاء
- وزارة الداخلية تنفي إغلاق الفضاءات التجارية بسلا
- هذه تفاصيل انتحار "سودور الجديدة" .. وقائد يصالح "لحّام الرباط"
بين السماء والأرض .. هكذا تأرجحت تفسيرات العلماء لـ"وباء الأندلس" (5.00)
"نظرية المؤامرة" .. لماذا يشكك مغاربة في أرقام تفشي وباء "كورونا"؟ (5.00)
منشور وزاري يدعو إلى تسريع صرف مستحقات المقاولات المغربية (5.00)
- المغرب يسجل 50 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 275 - (259)
- "نظرية المؤامرة" .. لماذا يشكك مغاربة في أرقام تفشي وباء "كورونا"؟ - (159)
- رصيف الصحافة: الجزائر تُرَحل مغاربة في أوج مواجهة "وباء كورونا" - (138)
- بروفيسور مغربي: "الكلوروكين" معجزة .. وهذه وصفة علاج "كورونا" - (132)
- وزارة الداخلية تحقق في "تصرفيق" مخالفي حالة الطوارئ الصحية - (129)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
"لومبارديا" تسجل 541 وفاة بكورونا في يوم واحد
الجمعة 27 مارس 2020 - 17:11
قال مصدر مطلع إن عدد وفيات فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا ارتفع 541 شخصا في يوم واحد إلى نحو 5402.
ويتزايد الرقم بشكل مستمر مقارنة بتسجيل 387 وفاة أمس الخميس وهو ثاني أعلى معدل في الإقليم حتى اليوم.
وأضاف المصدر أن عدد المصابين في الإقليم زاد 2409 حالات إلى 37298 شخصا، مشيرا إلى تسجيل 2543 حالة جديدة أمس.