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الرئيسية | خارج الحدود | "لومبارديا" تسجل 541 وفاة بكورونا في يوم واحد

"لومبارديا" تسجل 541 وفاة بكورونا في يوم واحد

"لومبارديا" تسجل 541 وفاة بكورونا في يوم واحد
هسبريس - رويترز
الجمعة 27 مارس 2020 - 17:11

قال مصدر مطلع إن عدد وفيات فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا ارتفع 541 شخصا في يوم واحد إلى نحو 5402.

ويتزايد الرقم بشكل مستمر مقارنة بتسجيل 387 وفاة أمس الخميس وهو ثاني أعلى معدل في الإقليم حتى اليوم.

وأضاف المصدر أن عدد المصابين في الإقليم زاد 2409 حالات إلى 37298 شخصا، مشيرا إلى تسجيل 2543 حالة جديدة أمس.

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