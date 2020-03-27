24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:3817:0419:4821:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بين السماء والأرض .. هكذا تأرجحت تفسيرات العلماء لـ"وباء الأندلس" (5.00)

  2. لحلو ينتقدُ تمجيد الإعلام والمجتمع لفئة "التافهين" (5.00)

  3. "نظرية المؤامرة" .. لماذا يشكك مغاربة في أرقام تفشي وباء "كورونا"؟ (5.00)

  4. منشور وزاري يدعو إلى تسريع صرف مستحقات المقاولات المغربية (5.00)

  5. بلاد المَخزن وبلاد كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تعلن تمديد الإغلاق لمدة أسبوعين إضافيين

فرنسا تعلن تمديد الإغلاق لمدة أسبوعين إضافيين

فرنسا تعلن تمديد الإغلاق لمدة أسبوعين إضافيين
هسبريس - متابعة
الجمعة 27 مارس 2020 - 17:30

قال رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب في كلمة إن الحكومة قررت تمديد الإغلاق الساري فيها بسبب فيروس كورونا لمدة أسبوعين حتى 15 أبريل.

وقال فيليب: "بعد هذه الأيام العشرة الأولى من الإغلاق من الواضح أننا فقط في بداية الموجة التي يمثلها هذا الوباء. لقد غمر شرق فرنسا والآن يصل إلى منطقة باريس وشمال فرنسا".

وأضاف أنه لهذا السبب سيتم تمديد فترة الإغلاق لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وتابع أن نفس قواعد الإغلاق ستسري خلال الفترة الجديدة.

وقال إن تلك الفترة لن تمدد مجددا، إلا إذا تطلبت ذلك الظروف الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - صفوان الجمعة 27 مارس 2020 - 17:56
سبحان الله. هدا الوباء أصبح أولوية كل الدول، كلها تتسابق للخروج منه بأقل ضرر. أتمنى أن لا يصل المغرب إلى المرحلة الثالتة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - محمد ريان الجمعة 27 مارس 2020 - 18:02
الآن وبعد أن تأخرتم وتركتم الناس تركض شرقا وغربا فما عليكم إلا أن تتحملوا مسؤولياتكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.