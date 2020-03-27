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كُتّاب وآراء
فرنسا تعلن تمديد الإغلاق لمدة أسبوعين إضافيين
قال رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب في كلمة إن الحكومة قررت تمديد الإغلاق الساري فيها بسبب فيروس كورونا لمدة أسبوعين حتى 15 أبريل.
وقال فيليب: "بعد هذه الأيام العشرة الأولى من الإغلاق من الواضح أننا فقط في بداية الموجة التي يمثلها هذا الوباء. لقد غمر شرق فرنسا والآن يصل إلى منطقة باريس وشمال فرنسا".
وأضاف أنه لهذا السبب سيتم تمديد فترة الإغلاق لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وتابع أن نفس قواعد الإغلاق ستسري خلال الفترة الجديدة.
وقال إن تلك الفترة لن تمدد مجددا، إلا إذا تطلبت ذلك الظروف الصحية.