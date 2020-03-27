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كُتّاب وآراء
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عدد مصابي كورونا في الجزائر يصل إلى 406 حالة
الجمعة 27 مارس 2020 - 18:05
بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في الجزائر إلى 406 حالة.
ووصل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 26 شخصاً بالجزائر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Barcelona الجمعة 27 مارس 2020 - 18:58
اللهم لا نسألك رد القضاء و لكن نسألك اللطف فيه
O Allah, we do not ask you to “cancel ” al qadar (destiny) , but we ask you to have mercy in it for us. I am. Sending this meesageto Moroccan citizens her or him please stay home so as you know the situation here in Spain is too hard eventhough Spain has one of the best health care system in the world. Please don't destroy yourselves by yourselves. Than ks
O Allah, we do not ask you to “cancel ” al qadar (destiny) , but we ask you to have mercy in it for us. I am. Sending this meesageto Moroccan citizens her or him please stay home so as you know the situation here in Spain is too hard eventhough Spain has one of the best health care system in the world. Please don't destroy yourselves by yourselves. Than ks
2 - amin sidi الجمعة 27 مارس 2020 - 18:59
سلام: او سكان سيجن تيندوف ممحسوبنش شحال من الاصابت اوشال من وفاة ! كان الله في عونيكم خوتنا المحتجازين
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