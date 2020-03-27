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الرئيسية | خارج الحدود | تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" بتونس

تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" بتونس

تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" بتونس
هسبريس - متابعة
الجمعة 27 مارس 2020 - 19:00

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وراتفع عدد المصابين بالفيروس في تونس إلى 227 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الفيلسوف الجمعة 27 مارس 2020 - 19:25
العديد من دول العالم قد بدأت في تقليل حركة مواطنيها قبل اسبوع من الان اي انه ربما نشهد ارتفاعا في عدد المصابين بشكل قياسي عند نهاية الأسبوع المقبل...
وحتى يعلم اولاؤك الذين خرجوا للتزاحم على الخضر و المواد الغذائية ان كورونا أقوى من الجوع الذي خفتهم ان يطالكم...
سوف نتنفس الصعداء في حالة لم تتضاعف الاعداد..
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7
2 - متطوع الجمعة 27 مارس 2020 - 19:28
المرجو التواضع والإستعانة بالتداوي بالأعشاب ربما هناك أمل .
ولكل شخص رأيه
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-5
3 - متطوع الجمعة 27 مارس 2020 - 20:09
نرجو من المسؤولين عن الصحة قليلا من التواضع واللجوء والإستعانة بالتداوي بالأعشاب .
ربما هناك أمل كبير
فالأعشاب هي الأدوية المستعملة منذ أن خلق الإنسان إلى يومنا هذا
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